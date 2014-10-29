波士顿马拉松爆炸案嫌疑人因撒谎获罪

哈通社阿斯塔纳10月29日电，据参考消息网29日报道，英媒称，波士顿马拉松爆炸案嫌疑人罗贝尔•菲利波斯（Robel Phillipos）在关于他的两个朋友扔掉焦哈尔•察尔纳耶夫（Tsarnaev）的背包和电脑的那天夜晚的陈述中说了很多谎话。

据英国广播公司10月29日报道，但是他的辩护律师说菲利波斯受到了调查人员的恐吓，而且吸食了很多大麻，他记不清发生过的事情。

在2013年4月15日发生的爆炸中3人死亡，200多人受伤。

焦哈尔•察尔纳耶夫的其他两个朋友迪亚斯•卡迪尔巴耶夫（Dias Kadyrbayev）和阿扎马特•塔扎亚科夫（Azamat Tazhayakov）被判犯下阴谋和阻碍司法公正罪。调查人员说，他们在爆炸发生后不久就按照察尔纳耶夫的要求扔掉了他的东西，试图隐藏证据。

这三个人都没有被指参与策划在马拉松重点施行爆炸攻击的计划。

在对菲利波斯的审判中，联邦调查局特工作证说，菲利波斯最终承认2013年4约18日他和卡迪尔巴耶夫，塔扎亚科夫一起在察尔纳耶夫在麻州大学达特茅斯分校的宿舍里取走了察尔纳耶夫的背包和电脑。

辩护方找到几个朋友作证说菲利波斯那天吸了大量大麻。他母亲的朋友，马萨诸塞州前州长，总体候选人杜卡基斯也曾经吸了很多大麻。

杜卡基斯说他在爆炸发生5天后曾经和菲利波斯通过电话，菲利波斯说他接受了联邦调查局5个小时盘问，但是他脑子有些混乱，不记得他说过什么。

起诉方说菲利波斯对调查人员讲了4月18日晚的许多细节，但是因为他知道他做错了事，所以撒了谎。

菲利波斯将在1月被宣判，在宣判前他一直在家接受软禁。如果被认定在恐怖主义调查中撒谎，他最多可被判8年监禁。

焦哈尔•察尔纳耶夫目前正在等待受审，他面对30项联邦指控坚称自己无罪。

他的兄弟26岁的铁木尔兰•察尔纳耶夫在爆炸发生数天后在同警察的枪战中被乱枪打死。