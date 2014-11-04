民调显示奥巴马支持率降至就任以来最低点

哈通社阿斯塔纳电，据香港中通社援引路透社报道，美国广播公司与《华盛顿邮报》日前进行的最新民意调查结果显示，奥巴马仅拥有44%的民众支持率，降至就任以来最低水平。

调查称，半数民众不看好奥巴马的执政能力，这个数字仅比去年11月的最糟情况低两个百分点，当时奥巴马政府推出的医保官方网站故障频发，令人失望。但此次不支持率高出支持率6个百分点的差值，创下奥巴马执政以来的最坏记录。

在此次民调中，78%的民主党人和85%的非洲裔选民表示支持奥巴马；仅一半拉美裔选民支持奥巴马，远低于2012年选举时71%的支持率。此外，55%的非宗教人士看好奥巴马，这个数字也有所减少。不过，民众对奥巴马在应对埃博拉疫情方面的表现评价稍好，49%的受访者表示奥巴马值得信任。

另据中央社报道，民调显示，美国民主党可能会在中期选举中惨败，选后奥巴马压力势必更大，改组执政团队看来难免；但白宫现在与过去的幕僚都说，纵然民主党大败，奥巴马也可能不理会清理门户的呼声。

有报道称，奥巴马和他的团队正在做准备迎接最后一战。他们坚称，奥巴马绝对没有任何甘心做跛脚鸭总统的打算。