土耳其海关和贸易部部长：哈萨克斯坦加入欧亚经济联盟不会对土哈贸易造成影响

哈通社阿斯塔纳11月4日电，据24.kz 网站消息，土耳其海关和贸易部部长努尔耶汀•贾尼克利在接受记者采访时表示，哈萨克斯坦加入欧亚经济联盟不会对土哈贸易造成影响。根据计划，土哈双边贸易将于2015年突破100亿美元。

贾尼克利称，经济联盟首先会促使其成员国之间的竞争，为了更有力的应对竞争，首先应该遵循市场规律，推动经济发展。而最终评价应该由消费者作出。"总体来说，欧亚经济联盟无疑是有利于各方的，因此土耳其非常重视与其的合作。土耳其愿与欧亚经济联盟各成员国继续加强经济贸易合作，"他说。

"我作为商人，希望我们能享受与哈萨克斯坦、俄罗斯以及白俄罗斯企业同等的待遇，同等经商环境，"土耳其商界人士沃兹汗•卓班在接受记者采访时表示，"但为获得这一经商环境，就需要我国加入关税同盟。对此我不知道政府持什么态度，但欧亚地区是一个巨大的市场，发展潜力巨大。我们不能失去这个市场。欧亚经济联盟成员国中对我们最亲近的是哈萨克斯坦。如果哈萨克斯坦能对像我们这样的外国投资商提供支持，我们非常愿意在哈萨克斯坦投资兴业。"（编译：吴然）