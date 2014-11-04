沙特部长访问拉美 引发三大产油国再度合作对抗美国联想

哈通社阿斯塔纳11月4日电，据路透社4日报道，大约15年前，三大产油国达成秘密协定，以提振因危机而跌至每桶近10美元的油价。从马德里到坎昆，在一连串秘密会议中，沙特阿拉伯、委内瑞拉和墨西哥的部长级官员，将长达数月的争执暂搁一旁，敲定了减产计划。

本周，沙特阿拉伯石油部长欧那密将罕见地造访当年一起合作的另外两国。但是资深油市分析师认为，没有迹象显示它们正筹备另一次新的联手合作，尽管目前状况有些近似1990年代末期--油价结构性下降，而生产国之间爆发价格战的传闻甚嚣尘上。 最有可能的是，欧那密只是想解释沙特对油市的最新立场，传达一个严峻的讯息：所有产油大国都得准备渡过一段油价下跌时期，以设法拉慢最新对手的前进步伐，那就是美国。 "我认为欧那密将告诉委内瑞拉一个赤裸裸的事实--油价必须下降相当多，并且保持低位，"咨询机构PKVerleger总裁Philip K. Verleger表示，他曾担任美国前总统卡特(Jimmy Carter)的顾问。 自6月以来油价下跌了近30%，美国原油期货周一跌到每桶80美元下方，但主要石油生产国约20年前所经历的那种公开敌对和恐慌，目前基本上并不存在。就算欧那密是在为采取行动而寻求支持，但拉丁美洲产油国家正在努力维持产量，应该是他争取支持的最后选择。 "这次（出访）很大程度上是在透露一切照旧，没有任何恐慌。"渣打银行商品研究部的全球主管Paul Horsnell说道。 这些出访行动可能是一种先期的暗示，意味着这三个产油国在面对北美页岩及油砂快速崛起的威胁下，正在寻找共同的出手理由。过去，这三个国家为了向美国市场卖出重质油，彼此间竞争激烈。 "鉴于美国已经成为一个轻质油的主要生产国，现在出现了一些有趣变化和机遇，"加州大学的专家Amy Myers Jaffe说道。 欧那密此行出访的目的表面上很温和：他将到委内瑞拉出席一场气候变化会议，在墨西哥出席一场天然气会议。欧那密向来是沙特参加全球气候讨论的特使，但他从2006年起即未曾访问过委内瑞拉。