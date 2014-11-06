哈萨克斯坦明星都就读于哪些大学？

哈通社阿斯塔纳电，新学年已经过去近一半，今年哈萨克斯坦体育界、娱乐界众多明星都进入了各高等学府为自己"充电"，下面我们就了解一下哈萨克斯坦明星都就读于哪些大学？

1. 排球美女 萨比娜 萨比娜目前就读于阿尔法拉比国立大学生物系体育专业。

2. 歌手 阿莎∙马泰 阿莎目前是新闻专业研二大学生。

3. 歌手 阿里希尔∙海拉特 阿里希尔今年考入阿尔法拉比国立大学新闻系，就读于设计专业。

4. 演员 阿斯勒汗∙托列珀夫 阿斯勒汗∙托列珀夫目前是居尔干诺夫艺术大学大三在校生

5. 奥运冠军 巴赫特亚尔∙阿尔泰耶夫 据说巴赫特亚尔被英国伦敦某大学录取，目前他在恶补英语，未来他将去哪所大学就不得而知了。

6. 网球一姐 扎丽娜∙迪亚斯 扎丽娜目前就读于布拉格管理大学

7. 奥运冠军 赛力克∙沙培耶夫 赛力克目前就读于伦敦某大学体育管理专业。 8. 歌手 阿里∙奥卡珀夫 阿里2011年转入居尔干诺夫艺术大学，目前仍是该校在校大学生。

9. 歌手 海拉特∙努尔塔斯 海拉特今年考入阿斯塔纳市古米列夫国立大学新闻专业

10. 国际象棋3届世界冠军 詹莎娅∙阿卜杜迈里克 詹莎娅目前就读于新加坡国际象棋学院，师从亚历山大∙尼奇金，今年她获得了哈萨克斯坦-大不列颠国际理工大学奖学金。（编译：阜博）