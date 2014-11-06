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    11:52, 06 11月 2014 | GMT +6

    在中国被捕的哈萨克斯坦少女案至今仍无任何进展

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    哈通社阿斯塔纳11月6日电，今年3月，20岁的哈萨克斯坦少女阿克加尔肯∙图尔勒拜因在广州机场进行安检时，行李中发现毒品被中国警方扣押，至今已过去近8个月了，但有关该案件的审查至今仍无任何进展。

    阿克加尔肯的辩护律师努尔马罕别托夫在接受"第七频道"电视台采访时表示，他已第二次向中国方面提交了有关该案件的资料。

    努尔马罕别托夫说："阿克加尔肯目前感觉良好，中方辩护律师团成员透露，阿克加尔肯至今未提出任何不满，遗憾的是，她的亲属至今未获得探视权，中国方面只允许哈萨克斯坦大使馆代表与其接触。"

    第七频道报道称，该案件的审期将再次面临被推迟两个月。

    据悉，由于中国警方在阿克加尔肯的行李中发现毒品，警方怀疑其携带毒品，因此，阿克加尔肯有可能面临长期的刑期，甚至有可能无期徒刑。据阿克加尔肯∙图尔勒拜的母亲说，女儿是应一名叫阿列娜的女子之邀前往中国，计划于3月11号从中国向马来西亚运送名牌货物出售。阿列娜还承诺给女儿支付可观的劳务费，并承担了女儿的路费。但3月10日以后女儿便失去联系。(编译：阜博 校对：林海)

    标签:
    哈萨克斯坦 中国 黄金储备
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