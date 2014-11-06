中国反腐败：中央军委接管解放军审计署

哈通社阿斯塔纳11月6日电，据BBC报道，中共中央总书记，中共中央军事委员会主席习近平签署命令，提升解放军审计署的管理级别，作为军队反腐败措施之一。

据中共官方媒体报道，根据命令，解放军审计署从隶属解放军总后勤部改为直属中央军委。中央军委副主席许其亮星期四（11月6日）在北京举行的大会上宣读了命令。 报道说，改变军方审计署归属是要贯彻依法治军、从严治军方针，预防和惩治腐败，让中央军委从全局上加强对审计工作的组织领导，增强审计监督的独立性、权威性和实效性。 习近平上周在福建出席被称为"新古田会议"的全军政治工作会议时提出，军队特别要高度重视和严肃看待徐才厚受贿案件，深刻反思教训，彻底肃清影响。 在此之前，中国解放军军事检察院宣布侦结中央军委原副主席徐才厚涉嫌受贿犯罪案件，移送审查起诉。 新华社报道说，军事检察院侦查查明，71岁的徐才厚利用职务便利为他人晋升职务提供帮助或谋利，其本人与家属收受贿赂数额特别巨大。徐才厚本人对受贿犯罪事实供认不讳。 另一名中央军委副主席范长龙在星期四的命令宣布大会上讲话称，当前深化国防和军队改革进入攻坚阶段，改作风和反腐败到了关键时候。 范长龙要求全军"深刻领会"习近平与中央军委的"战略意图"，增强做好审计工作的使命感责任感，加强干部队伍教育管理，不断提高审计队伍的实际工作能力。 早于去年9月底，中央军委下发《关于加强和改进军队领导干部经济责任审计工作的意见》，要求军队队列党委和机关领导干部、军队事业单位和保障型企业负责人，以及负责专项经济工作的领导干部，应当依法接受审计监督。 在此之前，解放军后勤部副部长谷俊山被传涉贪受查。广州《21世纪经济报道》指出，中央军委的这份文件是要"避免谷俊山式腐败"。 谷俊山于2012年2月被免职，到5月被传正接受调查。今年3月，军事检察院正式向军事法院，就谷俊山涉嫌贪污、受贿、挪用公款、滥用职权犯罪案提起公诉。