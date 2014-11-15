哈萨克斯坦坚戈在世界大赛中的不俗表现

哈通社阿斯塔纳11月15日电，值哈萨克斯坦坚戈纪念日之际，我们将坚戈发行简历及在国际大赛中获奖情况介绍如下，以飨读者。

哈萨克斯坦自1991年独立以来，共发行过3个版本的纸钞。即：1993年发行的名人序列、1993-2003年间发行的法拉比序列以及2006年开始发行的开放的手序列。哈萨克斯坦是中亚五国中唯一发行过纪念钞的国家，央行在重大纪念节日也会发行纪念币，大多数为贵金属铸造。 2001年，发行5000坚戈（纪念独立10周年）。 2008年，发行5000坚戈（纪念坚戈发行十五周年）。 2010年，发行1000坚戈（纪念担任欧安组织主席国）。 2011年，发行1000坚戈（纪念担任伊斯兰会议组织主席国）；2000坚戈（纪念第七届亚洲冬季运运会）；10000坚戈（纪念独立20周年）。 2013年，发行1000坚戈（纪念突厥符文写作的丰碑-阙特勤）。

国际大赛获奖情况： 2012年，哈萨克斯坦发行的《独立20周年》纪念钞摘得世界最佳纸币大奖桂冠。哈萨克斯坦纸币的当选具有深远的意义，创造了IBNS（国际纸币协会）自2004年举办"世界最佳纸币"（该奖亦称纸币界的奥斯卡奖）评选活动以来的两项第一，即：历史上第一次由来自亚洲的纸币夺冠，历史上第一次由纪念钞而非流通钞胜出。

2013年,哈萨克斯坦新设计的5000坚戈纸币在IBNS2013年度评比中连续第二年当选"年度最佳纸币"。 2013年，哈萨克斯坦发行的阙特勤碑纪念钞荣膺IBNS2013年度最佳纸钞奖，这也是哈萨克斯坦央行连续第三年豪夺IBNS最佳纸钞奖，这在IBNS历史上尚属首次。

2010年， 哈萨克斯坦"成吉思汗"银币获世界硬币大奖赛最具历史意义硬币奖。世界硬币大奖赛（Coin of the year, COTY）是由美国克劳斯出版社（Krause Publications, KP）和《世界硬币新闻》（World Coin News, WCN）联合主办。 2011年，哈萨克斯坦的"阿提拉"银币获世界硬币大奖"最佳历史意义硬币"。值得一提的是，同一个国家的同一个系列纪念币，能够连续两年荣获同一个奖项，在世界硬币大奖历史中实属罕见。 2013年，哈萨克斯坦发行的"独立20周年50000坚戈金币获2013年度世界硬币大奖提名。（编撰：流沙）