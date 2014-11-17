奥巴马证实遭伊斯兰国杀害者为美国义工

哈通社阿斯塔纳11月17日电，据BBC消息，美国总统奥巴马证实说，视频中显示的遭"伊斯兰国"的恐怖主义组织杀害的正是美国人道援助义工阿卜杜尔•拉合曼•卡西格。

奥巴马把这个行为称作是"完全邪恶的"，并向受害者的家属表示哀悼。

在视频中，一个被称为"圣战约翰"的持英国伦敦东城口音的蒙面行刑手一手持刀，一手指着地上据称是卡西格的人头。

视频中还有"伊斯兰国"血腥屠杀18名被俘疑似叙利亚政府军士兵的影像。

奥巴马称赞卡西格是人道主义者，他还说，"他被一个恐怖组织用完全邪恶的方式从我们手中夺走，而整个世界都认为这个恐怖组织是非人道的。"

他说，"今天我们向卡西格的父母和家人表示我们的哀悼。"

已经控制了叙利亚和伊拉克多处地区的伊斯兰国到目前已经处决了五名西方人质。

据悉执行处决的是一名英国人。但是不同于之前伊斯兰国公布的视频，最新的视频显示了多名圣战者的面孔，还显示了拍摄的地点。

卡西格原名彼得•卡西格，他曾是美军士兵，退役后皈依伊斯兰教并决定投身于人道援助活动。

他2013年10月前往叙利亚东部的时候进行人道援助时被绑架。