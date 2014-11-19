中国国际广播电台：哈萨克斯坦总统号召青年人积极投身到“光明大道”新经济计划建设中

哈通社阿斯塔纳11月19日电，据中国国际广播电台报道，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫近日宣布"光明大道"新经济计划，即通过一系列投资促进哈萨克斯坦经济结构更加优化，实现经济稳定增长。

纳扎尔巴耶夫在国情咨文中说， "光明大道"新经济计划的核心是基础设施建设，其中包括在２０１５年完成霍尔果斯口岸经济特区基础设施第一期工程，以及阿克套等地油气设施建设。此外，哈萨克斯坦将加强运输基础设施建设，以重点口岸带动周边地区发展，加强地区间公路、铁路和航空运输能力。 据该国际广播电台报道，纳扎尔巴耶夫在国情咨文中说，今年２月哈政府计划从国家基金中拨款１万亿坚戈推动经济增长并扩大就业，"光明大道"新经济计划所需５０００亿坚戈投资就来自其中。这笔资金将用于支持中小企业发展、解决银行不良贷款、加强基础设施建设等。 纳扎尔巴耶夫说，未来几年，世界经济形势总体上仍将严峻复杂，哈萨克斯坦将面临更加复杂的外部经济环境。为应对复杂的国际环境的挑战，他呼吁哈萨克斯坦各族民众空前团结起来，为国家经济发展做贡献。 纳扎尔巴耶夫说，青年一代是哈萨克斯坦的未来与希望，少年强则国强。青年人要以朝气蓬勃、勇于进取的精神风貌，积极投身到"光明大道"新经济计划建设中。（编译：林海）