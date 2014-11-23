卫国战争英雄生前最后一次访谈

哈通社阿斯塔纳11月23日电，近几年哈萨克民族英雄塔勒哈特•毕盖勒迪诺夫如同生活在与世隔绝之中。许多记者都因种种原因未能够实现采访英雄的计划。笔者在"青年哈萨克"报任记者期间，也曾有采访念头，但一直没有找到合适的机会。直到2012年笔者担任哈萨克斯坦伊斯兰教协会新闻发言人后，有幸采访到了毕盖勒迪诺夫。因为，伊斯兰教协会每年都有慰问卫国战争老兵的传统。在总穆夫提叶尔江∙马勒哈吉带领下，我们于2013年5月19日来到了卫国战争英雄塔勒哈特•毕盖勒迪诺夫家。

当我们来到毕盖勒迪诺夫家时，老人亲自出来迎接，经过一番揖让，进入了简朴宽敞的客厅。

为表示对客人的尊重，英雄的夫人吴仁毕克已备好午饭，她将已准备好的手抓羊肉端上餐桌时说："请各位用餐吧，你们的大哥午饭只饮新鲜马奶。"

毕盖勒迪诺夫老人微笑着说道："健康是人生的第一财富，人活到这把年纪一定要注意饮食，马奶能延年益寿，我从小就喜欢食用新鲜马奶，我奶奶哈迪夏就活到了101岁，离世前，身体还非常硬朗，她喜欢饮用马奶，还经常让我食用，这一点我坚持了，因为已经成了习惯，托安拉的福，就是因为这一饮食习惯吧，目前我的健康状况还不错。"

我们与英雄聊了一会儿，老人很健谈，我也很兴奋，因为期盼已久的会面终于实现了， 平时只能在书本和媒体看到的战斗英雄，现在坐在我面前。我不顾英雄的老伴提出的不许进行录音和采访的要求，还是偷偷摸摸把当时的谈话录了下来。 总穆夫提叶尔江∙马勒哈吉（以下简称穆夫提）：大哥，当坐进飞机驾驶舱内，准备起飞时，您首先会想到什么？

毕盖勒迪诺夫：坐进驾驶舱就等于把命交给了安拉，不知何时何地飞机会被击落，幸好，我的奶奶是一位安拉的信奉者，她培养了我的信仰，教会了我用阿拉伯语做祈祷。

穆夫提：还记得那个阿拉伯语祈祷吗？

毕盖勒迪诺夫：«Бисмилләһи, тәуәккәлту ъалал-лаһу уә лә хаула уә лә қууатә иллә биллә».（阿拉伯语） 穆夫提：这是在出远门是所要说的祈祷语，意思是我的主啊！我向您求幸运和吉祥，我求您保护我免遭灾祸和毁灭的伤害，求您强健我的心灵。奶奶确实教会了您很好的祈祷语。 毕盖勒迪诺夫：但我当时不懂得该祈祷语的全意，不管飞行多少次，只要一上飞机，我就会认真念一次，坐在我身边的俄罗斯族同行不知其意，就问我"你在说什么？"我就会回答："我在求安拉保护我免遭灾祸和毁灭的伤害，"托安拉的福，就是奶奶教会我的祈祷语保佑了我的生命，我坚信，只要你真心实意地祈求安拉，安拉一定会保佑你无疾而终的。 穆夫提：言之有理，塔勒哈特大哥！祈祷语是穆斯林的武器，但愿安拉的精神之光永远照射和启迪您！祝您身体健康，长命百岁。 毕盖勒迪诺夫：祝安拉赐予你们幸福、平安！ 此次采访后我们还经常与毕盖勒迪诺夫家保持着联系。但2014年11月10日我们从媒体得知著名的二战飞行员、两次荣获原苏联人民英雄勋章的哈萨克斯坦卫国战争英雄塔勒哈特•毕盖勒迪诺夫于2014年11月10日离开我们。当听到我们十分爱戴的英雄去世的消息，我们感到非常难过。但人死不能复生，再伤心再难过，英雄也不会复活过来。祝他老人家安息吧！ 塔勒哈特•毕盖勒迪诺夫（Талғат Бигелдинов）1922年8月5日出生于阿克莫拉州玛伊巴勒克村。1940年在萨拉托夫军事航空学校深造，2年后荣获中士军衔，随后就读于契卡洛夫轰炸机航空学校。 上战场之前，塔勒哈特在伊热夫斯克市学习驾驶被称为坦克杀手的《伊尔-2》攻击机。1943年一月奔赴前线。在卫国战争期间年轻的哈萨克战士塔勒哈特•毕盖勒迪诺夫累计飞行500多小时，参加大小战役305次。他驾驶的战机被称为"黑色死神"，曾让敌军闻风丧胆。 塔勒哈特23岁时就2次荣获苏联英雄勋章。战后就读于航空军事学院，毕业后在哈萨克斯坦空军各重要部门任职。1956年退休。曾担任三届苏联最高苏维埃人民代表。1957-1970年间从事于民航管理工作，为设计建设阿拉木图、阿克莫拉、阿热卡勒克、克孜勒奥尔达、卡拉干达以及塔拉兹等城市飞机场做出了卓越贡献。拥有奋发学习精神的塔勒哈特1968年在莫斯科工程建筑学院毕业后，回国从事城市建设工作。（编译：林海）