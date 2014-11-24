哈通社阿斯塔纳11月24日电，马吉利斯（议会下院）议长哈比波拉•贾克波夫在今日召开的题为"总统、议会和一体化"的国际会议上说，纳扎尔巴耶夫总统提出的"光明大道"新经济计划不仅能够应对经济危机，也为哈萨克斯坦步入全球最发达的30国行列创造了有利的条件。计划是制定蓝图、引领未来的计划，是凝聚力量、增强信心的计划，计划对鼓舞和动员全国各族民众在新的经济环境下，确保实现2050发展战略宏伟目标，具有重大战略意义。

贾克波夫指出，总统提出的"光明大道"新经济计划不仅受到国内民众的好评，也得到许多国际组织的肯定。"光明大道"新经济计划的重点是基础设施建设，哈萨克斯坦将加强运输基础设施建设，加强地区间公路、铁路和航空运输能力。总统明确了，全球经济不景气背景下，哈萨克斯坦如何保障民生、促进增长的紧迫问题，提出了一系列反危机的战略任务和具体规划。与以往国情咨文不同的是，此次的报告内容精炼，直接针对当前经济和社会领域的主要问题，体现了纳扎尔巴耶夫总统对国内外形势的洞察力和对经济发展前景的信心。

贾克波夫说，当前，我国经济经受了国际诸多不利因素的冲击。面对国内外一系列不利因素，纳扎尔巴耶夫总统沉着应对、果断决策，未雨绸缪，及时出台了"光明大道"新经济计划。适时调整宏观调控政策的方向、重点和力度，使之在复杂的国际经济环境中基本保持了哈萨克斯坦经济平稳较快发展格局。按时完成总统提出的各项经济任务，对我们战胜国内外各种不利的经济因素非常有利。 贾克波夫指出，2014年是推动欧亚经济联盟成立的重要一年，这一年将被历史和人民所铭记。同时，历史还将这一功劳毫无疑问归功于早在20年前就提出这一构想的哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫。（编译：林海）