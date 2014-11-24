纳扎尔巴耶夫：加大与捷克合资企业建设力度

哈通社阿斯塔纳11月24日电，在今日举行的哈捷经济论坛上，纳扎尔巴耶夫总统提议加大哈萨克斯坦与捷克的合资企业建设力度。

纳扎尔巴耶夫指出："目前我国已经进入了工业创新发展的第二阶段，总价值300亿美元的投资计划已经确定。在第一个五年计划实施期间，我们建立了700个企业，创造了7万个就业岗位，这在我国历史上是从来没有过的。第二个五年计划的任务是创造25万个就业岗位，而且建立全新企业。所以，捷克企业在参与我国的工业创新发展计划方面面临着很大的机遇。 我知道贵国的汽车制造业非常发达，我国也十分需要这项技术。因此，双方应该充分考量关税同盟框架下可以自由进入俄罗斯和白俄罗斯市场的巨大潜力和机遇，积极推进合资企业建设力度。" 在论坛上纳扎尔巴耶夫总统还向捷克企业介绍了哈萨克斯坦的投资领域。 他指出："从2015年开始，我国工业创新发展的第二个五年计划开始实施。哈萨克斯坦的矿产资源非常丰富，石油和天然气资源也排在世界前十位之内，铀的开采量和出口量也排在前几位，铜的年开采量为4亿吨。此外，锌、银、金等贵金属的开采量也十分巨大，我国磷肥储量达60亿吨，所有这些资源，还有潜力可挖。" "我们提出了国家未来发展的新经济计划 ，而且拥有如此众多的资源，还有比较充裕的国家基金储备。我们将据此建立新的工业体系，加大基础设施建设，促进工业、冶金、化工、石化、汽车制造、建筑业、食品制造业方面的更大的发展。"（编译：流沙）