纳扎尔巴耶夫：哈乌关系的发展符合两国人民的根本利益和共同愿望

哈通社阿斯塔纳11月25日电，据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统今天同乌兹别克斯坦总统伊斯兰•卡里莫夫举行小范围会谈。

两国元首愉快地回顾了2013年纳扎尔巴耶夫总统访乌情景，还就纳扎尔巴耶夫总统对乌兹别克斯坦进行访问期间双方所达成协议的落实情况交换意见。讨论了两国在商贸、水利、交通运输及社会文化等领域的合作前景。双方还就共同关心的国际和地区热点问题交换了看法。 纳扎尔巴耶夫指出，哈乌两国的历史交往和文化交流源远流长，两国同属伊斯兰文化圈的相似的传统背景，以及同处中亚地区的天然的地缘亲近，使两国人民在情感表达、思维方式和价值取向等诸多方面都比较相近。 纳扎尔巴耶夫说："正因为我们两国是山水相连的近邻，有着唇齿相依的关系，在独立之初，两国建立了良好的外交关系，我们愿在相互尊重、平等互信的基础上，同贵国保持高层密切交往，在各自关切的重大问题上密切磋商，相互支持。我们愿加强同乌兹别克斯坦在经贸、文化、安全等领域的友好互利合作。哈萨克斯坦高度重视两国签署的战略合作协议，因为，中亚地区的稳定与发展同两国有着紧密的联系。哈乌关系的稳定发展符合两国人民的根本利益和共同愿望，有利于地区的和平与稳定。" 伊斯兰•卡里莫夫说："当前，国际政治经济环境复杂多变，各国经济发展面临的困难增多，在这种情况下，各国都会寻找发展经济的新途径，寻找可靠的合作伙伴。哈萨克斯坦是我们的近邻，我们要筑牢友谊桥梁，做相知相亲的真挚朋友。自古以来，乌哈两国人民友好交流、相扶相济，留下了许多无私互助的故事。双方应强化两国高层互访，推动各领域互利合作，加强各领域经验交流和相互借鉴。我们为哈萨克斯坦取得的发展成就感到由衷的高兴，真诚祝愿贵国在发展道路上继续取得新的更大成就。"（编译：林海）