外国政要和评论家认为国情咨文使民众对国家未来充满信心

哈通社阿斯塔纳11月27日电，据总统府新闻局消息，在纳扎尔巴耶夫总统发表《光明大道-通往未来之路》国情咨文之际，许多外国政要和评论家认为哈政府面对国际不利的经济形势，从容应对、统筹兼顾、制定出新的经济发展计划，使民众对国家经济发展前景充满信心。

联合国人权事务高级专员、约旦王子扎伊德•拉阿德•侯赛因认为纳扎尔巴耶夫总统的国情咨文使哈国民众对未来充满信心。 他指出，纳扎尔巴耶夫总统推行的坚持以民族和睦促进社会稳定和经济发展的政策深受国际社会的好评，其他国家可借鉴推广。 老挝国家主席朱马利•赛雅贡高度评价纳扎尔巴耶夫总统实行的经济政策和国家独立以来取得的巨大成就，同时还对"光明大道"新经济计划寄予厚望。

他说："哈萨克斯坦总统提出的新经济计划为稳定哈国经济社会发展全局提供了有力支撑，计划完整、思路清晰，措施结合实际，具有可操作性，必将在哈国经济的未来发展中发挥重要的作用。"

阿富汗行政长官阿卜杜拉说："哈萨克斯坦在社会经济领域和阿斯塔纳城市建设中取得了国际社会公认的成就，我非常敬佩纳扎尔巴耶夫总统的气度和远见卓识，哈萨克斯坦在各领域取得的成绩为中亚国家和阿富汗树立了良好的榜样。"

土耳其能源与矿产部部长塔尔•伊利德兹指出，国情咨文再一次雄辩的证明纳扎尔巴耶夫总统高尚的品质、卓越的才能和英明。"光明大道"新经济计划的核心是支持中小企业发展、建设交通物流干线和发展经济特区、改善居民居住条件以及提高社会福利等。土耳其投资商也将积极参与哈萨克斯坦这一重要的经济发展进程。

欧亚外交关系委员会主席、奥地利前外长和欧盟对外关系前负责人贝尼塔•瓦尔德纳在评论中指出，哈萨克斯坦独立以来取得了令人瞩目的成就，目前已步入了新的经济发展轨道。 波兰前总统亚历山大•克瓦希涅夫斯基说，哈萨克斯坦不仅是区域重要的成员，也正在成为全球的重要成员之一。 爱沙尼亚前总统吕特尔•阿诺德高度赞扬纳扎尔巴耶夫总统的远见卓识和哈萨克斯坦人民坚韧不拔的信念，表示坚信哈萨克斯坦雄心勃勃的战略目标将一定会实现。 比利时能源宪章秘书长鲁斯纳克强调指出，哈萨克斯坦在全球性挑战和重大问题上已发出自己的声音，对纳扎尔巴耶夫总统及时对国民发表国情咨文的做法表示赞赏。 意大利前外长佛朗哥•弗拉蒂尼说，哈萨克斯坦在中亚地区的核不扩散和推动全面对话上的作用举足轻重，因此，哈萨克斯坦与欧盟及我国建立紧密关系至关重要。 "纳扎尔巴耶夫不仅在本国和睦稳定、经济持续发展上作出了重要贡献，同时也对整个地区的和平稳定作出了重要贡献。因此，哈萨克斯坦过境运输潜力的发展对于经济和人际交往的发展具有重要意义，"弗拉蒂尼说。 俄罗斯经济学家M.Hazin对哈萨克斯坦取得的成就进行了简要概述，指出俄罗斯经济虽与哈萨克斯坦经济结构类似，但遗憾的是俄经济已经历了两年的衰退。他说："这方面哈萨克斯坦无疑是先行的，因为在五年前就开始了产业结构的调整。" 中国国际问题研究院欧亚研究所副所长李自国指出，国情咨文的中心思想是反危机的新经济计划，其目的不仅是要从国家基金中拨款解决存在的问题，也是对资源依赖性经济结构进行彻底改革。 李自国说："哈萨克斯坦位于欧亚大陆的中心，拥有洲际运输的优势，但也存在显著的缺点，那就是缺乏出海口。总统纳扎尔巴耶夫提出的新经济计划，旨在增强哈萨克斯坦过境运输的发展潜力。我觉得纳扎尔巴耶夫总统十分理解中国的"危机"一词。该词是由两个总是交织在一起的词组合而成，即危险和机遇-危机。事实上，只有英明的人才能从危机中捕捉机遇。" 亚美尼亚总统公共理事会成员、少数民族委员会主席S.Zoryan表示，完全赞同纳扎尔巴耶夫总统关于即将来临的经济危机将首先影响后苏联国家的观点。十分理解和赞赏总统要求国民加强团结共同应对未来挑战的呼吁。 瓦尔纳自由大学（保加利亚）教授、经济学博士N.Dyulgerova认为，世界面临的诸多挑战在规模和性质上早已超越了预期。她说："第一时间确诊，并在第一时间为国家的经济开出成功药方的人，是哈萨克斯坦总统。"（编译：林海 流沙）