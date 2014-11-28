在中国被捕的哈萨克斯坦少女案调查工作已结束

哈通社阿斯塔纳11月28日电，据因涉嫌携带毒品被中国警方扣押的哈萨克斯坦少女阿克加尔肯∙图尔勒拜的辩护律师努尔玛汗别托夫透露，阿克加尔肯∙图尔勒拜案件的调查工作已结束。

该律师在解释案件审理时间较长的问题时说："由于该案影响较大，中国法院在正式受理案件之前两次将案件退回重新调查，证据显示她是清白的，由于在相关法律的解释上存在沟通障碍，因此遇到很多困难，但我们尽了一切努力。"

据悉，该辩护律师已向我国外交部发送正式函件，信件内容因案件审核暂不方便公布。此外，辩护律师还将与其他官方部门展开密切合作。

值得提醒的是，今年3月3日，现年20岁的哈萨克斯坦少女阿克加尔肯∙图尔勒拜在中国广州机场被扣押，原因是机场安保人员在其行李中发现毒品，至今被关押在中国。

据该少女的母亲解释，女儿是应一名叫阿列娜的女子之邀前往中国，计划从中国过境赴马来西亚并顺带名牌货物。阿列娜承担女儿路费，并将支付女儿可观的劳务费。但3月10日女儿便失联。 据悉，阿克加尔肯∙图尔勒拜的辩护律师团由两名中国籍律师和一名哈萨克斯坦籍律师组成。（编译：阜博 校对：流沙）