纳扎尔巴耶夫：独立的哈萨克斯坦培养出大批新一代爱国者（组图）

哈通社阿斯塔纳12月1日电，今日总统纳扎尔巴耶夫出席阿斯塔纳"共同的国家、共同的命运、共同的领袖"首任总统日庆祝活动，并发表重要讲话。

纳扎尔巴耶夫在讲话中指出："现在的青年人是幸福的一代，成长在独立的哈萨克斯坦。独立对我们而言比生命还珍贵，独立的哈萨克斯坦已经培养出了无数爱国、实干、有知识的新一代，今天我们欢庆的首任总统日就是国家主权独立的象征。"

在提及23年前的12月1日举行的首次总统选举时，纳扎尔巴耶夫说："当时全国98%以上的国民给予我充分的信任，15天后我亲自宣布哈萨克斯坦独立，人们的信任支持给予我不竭的动力，从那以后，我们迈入了独立自主国家的行列。"

纳扎尔巴耶夫强调指出，在过去的23年中，哈萨克斯坦的国际地位日益提高，哈萨克斯坦国旗飘扬在联合国大厦，哈萨克斯坦以骄人的业绩，步入了世界舞台的中心。

"国家日益强大，经济稳步发展，群众生活水平不断提高。面对众多挑战和机遇，我们制定了"光明大道"新经济计划及"2050发展战略"，这都是历史赋予青年人的重任，希望你们倍加珍惜，薪火相传，以高度的爱国主义精神和责任感为国家的独立和发展拼搏到最后一刻，"纳扎尔巴耶夫说。（编译：阜博/审校：流沙）