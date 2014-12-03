哈通社与蒙古通讯社签署合作协议

哈通社阿斯塔纳12月3日电，哈萨克国际通讯社与蒙古通讯社3日在阿斯塔纳签署友好合作协议。根据协议，双方将开启在新闻、视频和图片等方面的友好合作和交流。

哈通社与蒙古通讯社领导人围绕新闻合作进行了友好会谈。双方认为，两国新闻媒体间的合作是哈蒙两国友好关系的组成部分。双方将积极努力，促进友好合作，增进哈蒙两国人民的相互了解和友谊。两社之间的合作，对两社新闻资源共享、提升报道能力、扩大国际传播力具有积极意义。

哈通社社长达吾然∙迪亚洛夫和蒙古通讯社社长阿•巴特尔呼亚格分别代表哈通社和蒙古通讯社签署了合作协议。 达吾然∙迪亚洛夫说："有关蒙古国新闻在我社报道较少，协议有助于两国读者了解对方国政治、经济政策和社会热点问题，从而让世界更好地了解哈蒙两国，我对两社未来的进一步合作充满期待和信心。" 蒙古通讯社是蒙古国的官方通讯社，创建于1921年，1957年10月改成国家通讯社。该社和世界各大通讯社如俄罗斯新闻社、塔斯社、新华社、路透社等都有合作关系，每日接收上述各个通讯社的电讯稿，并且从中有选择性地发布。（编译：林海）