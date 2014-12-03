记者来鸿：韩国曾为美军红灯区开绿灯？

曾在驻韩美军基地附近红灯区作性工作者的120余名老妇集体起诉韩国政府、要求赔偿。她们指责政府曾经默许、鼓励、为卖淫提供便利。在与韩国就"慰安妇"问题长期纠结的日本，媒体也已注意到这起案件。

长期以来，只要军队在某一个地方驻扎下来，周围总会出现简陋的"基地村"。韩国的"基地村"一直延伸到美国兵营的墙边。入夜，灯红酒绿；白天，从宿醉中醒来。 现在，韩国的基地村成了一场引人深思的法律战的中心。120多名从前在这里工作的妓女，现在人老珠黄、生活贫困，她们联起手来，不是状告美国当局，而是把韩国政府告上了法庭，并要求每人拿到一万美元的赔偿。 她们说，韩国政府曾协助她们卖淫、以取悦美国驻军。 在韩国议政府市（Uijeongbu）美军基地附近的一个社区中心，她们当中的一些人聚在一起向我们解释这场官司。 其中一人说，"我们整夜整夜工作。我所要求的是韩国政府承认这是他们建立的一个体制，我还要求政府赔偿。" 她们并不指责韩国政府强迫她们去为美军充当妓女，这并不是一起性奴案，她们说，韩国政府曾经制定妓女必须定期接受官方性健康检查的一系列规定，韩国政府也是同谋，为卖淫提供便利。 她们还说，韩国政府曾为她们开办英文课、"西方礼仪"课。 这些妇女都说，她们生活在一个贫困的国家，迫于生计只能去卖淫；她们曾经申请的是未具体指明职位的工作，后来发现自己被送到了酒吧、妓院，只能从老板手中借钱，然后无法脱身。 其中一个女人说，"1972年，我去一家工作介绍所。接待人员让我站起来、坐下。他好好看了看我，保证一定给我找份管吃管住的工作。" 这些妇女还说，因为需要外汇，韩国默许她们卖淫。妓女遭人鄙视，挣来的美元却很受欢迎。 其中一名妇女告诉我说，"经常听人说，在夜总会工作挣美元，说明你爱国，是辛勤工作的韩国人。我们在基地村确实挣了大笔的美元。" 回忆悲惨的过去，她们出于愤怒而疾呼，迫于伤感而低语。 不过，这起案子非常复杂。没错，韩国政府开办了诊所。但是这些诊所取代了那些非正式的医生。这些医生中一部分缺乏资历，擅自给妇女开出没有性传播疾病的证明。 韩国政府对此案件还未发表评论，不过一旦案子上了法庭，政府可能会辩解，建立诊所并不是协助卖淫，而是为了保护卖淫的妇女。 确实，1970年代，韩国曾经担心华盛顿会决定撤军。 布鲁金斯研究所的Kathy Moon是《盟友间的性》（Sex Among Allies）一书作者，该书深入研究驻韩美军和卖淫买春现象。她说，"我认为韩国政府有一定责任的是，1970年代，韩国中央政府的官员确实曾经前往基地村，试图劝说性工作者和美军指挥官合作。" Kathy Moon说，诊所最重视的是"保持美军人员的健康和福祉，而不是韩国性工作者。"诊所的工作人员只关心妇女的性健康，而不负责治疗其他疾病。 Kathy Moon特别指出，与二战期间韩国的"慰安妇"不同的是，不管多么不情愿，许多妇女自己决定去（基地村）卖淫。 不过去了以后，很难脱身。 "酒吧老板认为能帮助吸引美国大兵来买乐的东西，比如化妆品、衣服、装修房间等，都是租借给女孩儿的。如果这些女人病了、或者家里有人去世需要钱，只能去找酒吧老板借钱。所有这些开销都成了她们的债，还不完，就不能走。" 时过境迁，美国军方的态度改变了。现在，驻韩美军对买春采取"零容忍"政策。宪兵会在红灯区巡逻，到酒吧检查。 自从2004年以来，韩国法律也禁止卖淫。不过人们心里很清楚，卖淫仍在继续。 再有，性工业的本质也发生了变化。原来韩国很穷，韩国妇女在基地附近卖身。现在韩国越来越富有，性工作者大多数是俄罗斯、菲律宾妇女。 这一切，却都无助于缓解从前妓女面临的凄凉晚景。 张英丽（音译）快70岁了，和自己的三条宠物狗一起生活在一间陋室。她曾在基地村作了20年的性工作者，现在，除了贫困，一无所有。 她说，"也许，我和美国大兵一起生活的日子太久了，和韩国人过不到一起了。" "为什么我的一生这么惨？"（文章摘自BBC中文网）