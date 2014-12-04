纳扎尔巴耶夫：齐姆肯特市应成为创新人才的聚集地和主要培育地

哈通社齐姆肯特12月4日电，纳扎尔巴耶夫在南哈州视察工作时指出，齐姆肯特市应成为创新人才的聚集地和主要培育地。

纳扎尔巴耶夫指出，以工业园区为主要载体，进一步推动产业集聚、集约发展是促进工业布局优化的一项重要任务，是巩固国家经济发展的有力举措。国内各大城市都需要加快这一方面的步伐。同时还要重视科技文化的发展。齐姆肯特市可以成为创新人才的聚集地和主要培育地以及文化强市。为达到这个目标，南哈州已经做了许多工作。五年里，南哈州经济增长了两倍，新建了300多所学校和280个医疗机构。"

纳扎尔巴耶夫对南哈州州长阿斯哈尔•莫尔扎合梅托夫的工作给予了积极评价，充分肯定了齐姆肯特市在工业和建筑业领域取得的成就。"齐姆肯特市新的行政中心的建设正在进行，会议大厅和图书馆已经建成，州政府大楼正在建设之中，博物馆和一些文化活动场所也正在准备动工，这一切都是为了造福人民群众，"他说。 在齐姆肯特视察期间，纳扎尔巴耶夫分别考察了突厥斯坦大礼堂、哈萨克歌剧团，并出席了Rixos酒店的开业典礼。 总统还专门听取了齐姆肯特市政府关于发挥全国第三大城市的优势，积极发展旅游产业建设情况汇报。为此，该市正在建设一个历史文化区，包括建设纳吾热孜广场、历史博物馆、传统文化习俗中心等设施以促进旅游业的发展。（编译：流沙）