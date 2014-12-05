曼德拉逝世一周年南非默哀三分钟：其精神永存

哈通社阿斯塔纳12月5日电，据中新网援引外媒报道，当地时间5日是南非前总统曼德拉逝世一周年纪念日，南非全国在当天纪念已故伟人曼德拉，在首都比勒陀利亚市的纪念活动上，全体出席人员默哀三分钟以示对曼德拉的尊重和怀念。

据报道，纪念活动在比勒陀利亚市的自由广场举行。部落首领罗恩•马丁在现场表示，由于有曼德拉的存在，南非人民得以和平发展20年。曼德拉的遗孀格拉萨在摆满了白色鲜花的曼德拉雕像前讲话，称曼德拉的精神永存。

格拉萨说，"曼德拉的精神永存，我知道他对此感到欣慰。"

当地时间5日上午9时56分53秒，纪念现场钟声、警报声与呜呜祖拉将一起响起，持续3分钟7秒的时间。随后众人默哀3分钟。一共6分7秒的时间为纪念曼德拉67年为公众服务的日子。

据悉，南非还将在未来两天内陆续举办一系列活动纪念曼德拉，包括摩托车游行以及表演等。

2013年12月5日，南非国父、前总统、反种族隔离英雄纳尔逊•曼德拉在约翰内斯堡住所去世，享年95岁。

南非总统府表示，截至今年7月为止，南非驻各国的大使馆总计收到来自全球各地的4850本追念签名簿、3000多张追念卡片，总统府也收到了100多本追念签名簿，充分展现出曼德拉在世人心目中的地位。

南非总统祖马表示，全体南非人民去年诚挚地送别了反种族隔离的英雄曼德拉，对此表示感谢。他同时也感谢来自世界各地的人们，他们与南非一起追念非洲有史以来最伟大的政治家。