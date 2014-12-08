法国研究发现女性穿高跟鞋易吸引男性

哈通社阿斯塔纳12月8日电,据环球网援引英国《每日电讯报》报道，法国南布列塔尼大学近日研究发现，女性在寻求帮助时，其鞋跟的高低对男性的施救行为有着重大影响。

以往的科学研究表明，穿高跟鞋对女性的步态有很大影响。女性穿高跟鞋时，脚步随之变得更小、更优雅，臀部扭动也更加性感。

近日，法国南布列塔尼大学的尼可拉斯•盖冈(Nicholas Guéguen)研究发现，女性穿高跟鞋时，更容易获得男性的帮助。在一项研究调查中，一名19岁的女性分别穿平底鞋和3.5英寸(约合9厘米)的高跟鞋，随意向90个路人寻求帮助，让他们完成一份小调查。在该名女性穿高跟鞋时，有82%的男性同意接受调查，而在其穿平底鞋时，只有42%的男性同意接受调查。然而，在两种情况下，女性接受调查的百分比一致，均为33%。

同时，盖冈还做了一项关于人们同情心的测试。在此项测试中，4名年轻女性身高、体重、鞋码和衣着都相似，她们分别穿3双相同高度同一款式的鞋，故意弄掉手套，观察180名男性和180名女性的反应。调查结果显示，她们穿高跟鞋时，竟有93%的男性追上去返还手套。相比之下，她们穿平底鞋时，只有62%的男性会这样做。调查还发现，女性同胞在这两种情况下反应也略有所不同，所占比例分别为52%和43%。

最后，盖冈还在酒吧中对36名年龄在20-58岁之间的男性做了一项调查。在调查中，盖冈发现，当女性穿高跟鞋时，男性在7分钟内开始搭讪。而当女性穿平底鞋时，男性开始搭讪的时间超过13分钟。

盖冈对此做出结论，女性穿高跟鞋时更容易得到帮助。同时，盖冈对此项调查发现做出解释，称女性穿高跟鞋时显得更优雅，且男性容易将此误当成是性诱惑。