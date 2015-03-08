中国宁夏与哈萨克斯坦克孜勒奥尔达州建立友好关系

哈通社阿斯塔纳3月8日电，据宁夏日报报道，近日，宁夏回族自治区政府与哈萨克斯坦克孜勒奥尔达州在银川签署了建立友好关系备忘录。签署仪式前，自治区主席刘慧会见了以州长克热姆别克•阔谢尔巴耶夫为团长的克孜勒奥尔达州政府代表团一行。

根据双方达成的意向，宁夏将与克孜勒奥尔达州建立友好关系，加强和发展双方在经济贸易、科技文化等领域的合作，交流城市发展及改善市政系统等方面的经验，建立有效、互利的长期合作关系。

刘慧说，中哈是传统友好邻邦，友谊源远流长。宁夏作为丝绸古道的要塞和中阿文明的交汇地之一，与阿拉伯国家和伊斯兰世界有着习俗相近、宗教相同、人文相通的天然联系。哈萨克斯坦是世界上石油、天然气储藏出口大国，也是小麦种植和出口大国，丝绸之路经济带建设为中哈合作拓宽了新的空间，也为宁夏和哈萨克斯坦的合作提供了新的机遇。当前，宁夏正加大向西开放步伐，积极打造丝绸之路经济带战略通道，希望双方在基础设施建设、能源项目开发、农产品加工等领域进一步深化合作，取得更多积极成果。 阔谢尔巴耶夫表示，宁夏与克孜勒奥尔达州在多个领域具有良好合作前景，此次备忘录的签署，将开启两地友好关系的新篇章。希望通过双方的努力，进一步增进了解和友谊，加强更多领域的交流与合作。