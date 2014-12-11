圣战者一个月导致全球逾五千人死亡

哈通社阿斯塔纳12月11日电，BBC英国广播公司与"激进与政治暴力国际研究中心"（ICSR）的学术伙伴之一伦敦国王学院合作，统计了由基地组织、基地组织分支、以及与基地组织意识形态接近的组织在14个国家所导致的死亡人数。

其中伊拉克、尼日利亚、阿富汗和叙利亚的情况最严重。

调查显示，在5042名与圣战者有关的遇害者当中，"伊斯兰国IS组织"和"博科圣地"所导致的死者数目最多，IS组织使伊拉克和叙利亚超过2000人死亡；总部在尼日利亚的"博科圣地"导致801人死亡；塔利班导致720人死亡。 在调查包括的14个国家中，伊拉克的遇害者最多，该国11月份共受到233起袭击，造成1770人死亡。第二是尼日利亚：786人死于27起袭击；第三是阿富汗：782人在152起袭击中丧生；第四是叙利亚：110起袭击导致693人死亡。

调查显示，攻击者最常用的手段是安置炸弹，第二是枪击。11月2日是发生最多袭击的一天，共41起，造成410人死亡。最血腥的暴力是11月28日在尼日利亚城市卡诺的大清真寺遭到袭击事件，导致120人丧生。