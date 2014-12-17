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17:44, 17 12月 2014 | GMT +6
阿斯塔纳举行狗狗"奥运会"（组图）
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哈通社阿斯塔纳12月17日电，16日，有关部门在阿斯塔纳郊区举办以"丝绸之路"为主题的狗狗"奥运会"。
据悉，赛事在阿斯塔纳市郊的吉别克卓勒村举行，来自塞梅、铁米尔套、巴甫洛达尔、沙赫京斯克数十位选手携宠物狗狗参加了1公里冲刺、拉雪橇等项目比赛。
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