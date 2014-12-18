英媒：俄国经济崩盘对中国有利有弊

在国际油价狂跌和西方乌克兰危机制裁等多方作用下，俄国经济正呈现自由跌落趋势。卢布汇值在俄央行接连大幅提息动作后仍然难止跌势。多方分析认为，俄国经济面临崩盘，而这对中国及全球地缘政治来说都将是一个有利有弊的极大变数。

俄罗斯央行稍早为遏制卢布大跌宣布重大动作，将基本利率从10.5%紧急调至17%； 然而卢布对美元比率在短暂反弹后继续跌至历史新低。 仅仅自今年以来，俄国央行为支持卢布，就已经用去近千亿美元的外汇储备。 形容俄罗斯经济已经临至悬崖边缘似乎并不为过。 悬崖边的俄罗斯

12月16日俄罗斯央行宣布大幅提高利率至17%后，卢布对美元汇价只出现短暂后又回直线坠落落到73：1的历史新低。 自年初以来，随着国际油价狂跌以及乌克兰危机以来的西方制裁等因素，卢布对美元汇率已贬值近60%。 由于石油和天然气销售占俄国出口收入75%，占国家财政收入一半，因此油价和卢布双跌对俄国的打击是极为沉重的。 分析人士指出，石油价格如果进一步下跌，将使俄罗斯经济陷入滞涨。原油价格每下跌10美元，俄罗斯出口将损失324亿美元，该数额占俄罗斯GDP的比重为1.6%。而6月至今，国际原油已下跌了40美元，油价暴跌在5个月内使得俄罗斯GDP减少了6.4%。 如油价维持在当前50美元每桶的价格，明年俄罗斯经济增长率将为-2%，通胀率升至9%左右。若油价继续暴跌至50美元每桶，俄罗斯会出现6%的衰退，通胀率高达13-15%，严重的滞涨使得俄罗斯面临崩盘的风险。 继续恶化的经济形势将强化投资者悲观预期，导致资本进一步外流，加速卢布贬值，陷入恶性循环。或许，俄国经济面临的危机才刚刚开始。

对中国有利有弊 如果油价大跌对世界第一大能源进口国中国来说正面影响较大，卢布狂跌和俄罗斯经济面临崩盘，则对中国影响更复杂化--利中有弊、弊中有利。 首先是对于近年来大幅增加对俄投资的中国企业和商家来说，卢布下跌和俄罗斯经济负增长均是噩梦般的消息。 《莫斯科时报》就最近报道了多个中国在俄大型投资项目暂停的消息。 其中包括中国万达等大型承包商承建莫斯科新地铁和新地产开发区的价值数十亿美元的大型项目。 这些最初以美元计价议定的投资项目，现在面临俄罗斯方面只愿意支付卢布的"尴尬"局面。 其次是中国对俄出口也必将受到人民币随美元走强后的较大冲击。 与此同时，也有多方分析指出，油价和卢布狂贬，对于大量进口能源的中国来说并非全是坏消息。 中国是全球石油消费第一大国，对外依存度接近60%。国际原油价格下跌有利于石油进口和战略石油储备。 据统计，仅2014年11月中国进口的原油就达2541万吨，按年度约每桶40美元的降幅，月节省约73亿美元。 尽快中俄能源贸易中人民币直接对卢布的交易比例和规模尚不清楚，但整体来看国际油价下跌也能降低整体能源成本，延缓输入性通胀压力，提高中国人实际购买力，有助于消费提升和企业盈利改善。油价和卢布下跌从某种程度可以使中国政府有更大空间支持资源价格改革。

中亚新赢家 在卢布、俄罗斯石油经济和普京威权政府均面临被称之为后苏联时期最严峻挑战的时刻，也有更多国际分析人士认为，一个被进一步削弱的俄罗斯将对中长期全球地缘政治产生不可估量的深远影响。 有多方分析认为，目前的卢布和油价危机，很大程度上与普京与西方争夺乌克兰控制权的博弈有关；而聚焦于乌克兰博弈的俄罗斯或许正输掉对中亚地区传统势力范围的控制。 而在中亚，俄罗斯的"失"则最可能成为中国的"得"。 中国正力推丝路基金，用于修建贯穿中亚的铁路，公路，管道等基础设施，以重塑中国和欧洲之间的"丝绸之路"贸易路线。"新丝路"基建投入资金预计高达163亿美元。 对于中国而言，投资中亚一方面将最终有助于打通中国和欧洲市场陆上联系，另一方面将打通进入中亚丰富自然资源大道。哈萨克斯坦是产油大国，而邻国吉尔吉斯斯坦则拥有巨大的矿物储量，土库曼斯坦则富有天然气。 分析人士指出，英国和俄国19世纪曾为争夺中亚资源展开被称为"大游戏"（The Great Game）的激烈抗争。俄罗斯当时成了最后赢家。以至于直至"后苏联时期"的今日，中亚诸国仍与莫斯科关系密切。 以中亚最穷国--塔吉克斯坦为例，据估计，该国52%的经济依靠出国务工人员汇回家的钱，其中多数人在俄罗斯。世界银行在10月份公布的报告中指出，如今，出国务工人员汇款金额巨幅减少，拖垮了国内经济增长，同时让塔吉克斯坦更易受到市场冲击的攻击。 最近，塔吉克斯坦副财长努拉列夫（Jamoliddin Nuraliev）在接受英国《金融时报》采访时表示，中国将在未来3年内向塔吉克斯坦至少投资60亿美元。塔吉克斯坦正希望中国投资能缓解俄罗斯经济危机带来的冲击。如果得到证实，中国对塔吉克斯坦的注资规模将相当于该国GDP的60%。 俄国眼下给予塔吉克斯坦的援助数额就比就微不足道了，每每仅以区区数百万美元计。

俄罗斯经济崩盘中短期将削弱"去美元化"阵营的声势 分析认为，一旦俄罗斯失去了维系这种密切关系的经济和政治硬实力，那么随之产生的新地缘政治真空，必然被中国和美国等虎视眈眈的大国占据。

美元霸权继续？ 从全球范围经济和政治面来看，多方分析认为衰落的俄罗斯将至少短期内重挫"去美元化"阵营和主张国家威权资本主义阵营的力量。 分析指出，俄罗斯、中国、伊朗等多国都长期希望能终结国际间的所谓"美元独裁"制度。也就是国际贸易二战后长期以美元计价，给与美国主导全球经济的不公平强势手段。 继伊朗和部分中东产油国多年呼吁原油贸易以欧元计价之后，俄中最近签署价值逾4000亿美元的天然气协定也被认为是全球贸易"去美元化"的一大步。 不过，从俄国和中国方面的有关官方声明都仍然不得不继续把交易值用美元计价这一点上也不难看出，俄中两大国想联手撬动美元"霸权"的根基仍实力不足。 有分析预期，如果普京政权因无法挽回经济颓势而解体，那么俄罗斯必然出现动乱和重组的新一轮权力争斗，而结果最可能是以美国和美元为主导的现行全球经济体制至少中短期进一步强化。 而届时失去威权主义盟友俄罗斯的中国将如何在国际政治经济新格局中举棋落子也将是有趣的看点。 （文章摘自 BBC 中文网）