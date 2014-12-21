白沙瓦学校遇袭后巴基斯坦恢复执行死刑

哈通社阿斯塔纳电，据BBC消息，两名被定死罪的囚犯周五被处决，其中一人因2009年对巴基斯坦陆军总部的袭击被定罪，另一人被定罪企图刺杀前领导人穆沙拉夫。

早些时候，联合国曾敦促巴基斯坦不要恢复执行死刑。 塔利班枪手12月16日闯入巴基斯坦白沙瓦的军人子弟学校开枪射杀了132名学生和9名教师。 另外，巴基斯坦军方周五在与阿富汗接壤的边境附近地区展开军事行动打击塔利班，并称打死59名武装分子。 "不同的罪行" 巴基斯坦官员说，周五在费萨拉巴德执行了两次死刑。 联合国人权发言人鲁珀特•科尔维尔早些时候曾敦促巴基斯坦不要继续执行。 他说："巴基斯坦实际上自2008年就一直暂停执行死刑，这点应予以赞扬。"但他补充说，即将被处决的囚犯和白沙瓦"有预谋的屠杀"并没有关系。 他说："我们敦促巴基斯坦政府不要屈从于众多民众复仇的呼吁，这不仅是因为那些可能即将被处死的人被裁定的是不同的罪行。" 塔利班对学校孩子们的大屠杀激起全国愤怒。巴基斯坦总理谢里夫宣布恢复死刑。 巴基斯坦总理国家安全与外事顾问阿齐兹•萨尔塔杰说，白沙瓦袭击是巴基斯坦的"小型911恐怖袭击"，他要求在打击恐怖主义的斗争中做出重大的政策改变。