纳扎尔巴耶夫：具有强大经济实力和凝聚力的国家才能在危机时刻把握先机赢得主动

哈通社阿斯塔纳12月22日电，纳扎尔巴耶夫总统今天在总统府接受国内主流媒体记者集体采访时指出，具有强大经济实力和凝聚力的国家才能在危机时刻把握先机、赢得主动。

当有记者就"光明大道"新经济计划的历史和现实意义提问时，纳扎尔巴耶夫说，民众将国家的管理权交给你时，总会希望当政者以民众的呼声作为第一信号，不遗余力地为民众解决问题。为政之要民生为本，只有始终将民众利益放在第一位，我们才能从中汲取前进的不竭力量。我们肩负着光荣而艰巨的任务，任重而道远。领导者要有远见，今年我提前发表了国情咨文，当时谁都没有料到一个月后俄罗斯将发生什么。纵观国际经济政治形势，我预感到这一天将很快到来，因此我们所做的一切，都是为了应对今天所发生的一切。

纳扎尔巴耶夫指出，如果当年没有建立国家基金，今天我们面临的困难会更多。"道路是基础设施建设的重点，辽阔的哈萨克大地，没有现代化的道路来连接是难以想象的。投资商不会主动投资道路建设，因为成本高、投资回报周期长。因此，只有经济实力雄厚的国家才会投资修路，" 纳扎尔巴耶夫说。（编译：林海）