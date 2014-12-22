成龙之子房祖名因涉毒在北京遭起诉

哈通社阿斯塔纳12月22日电，据BBC报道，香港著名艺人成龙之子房祖名因涉嫌容留他人吸毒被北京一家法院正式起诉。

据北京东城区人民检察院微博消息，周一（22日）显示，该院以容留他人吸毒罪对陈祖明（别名：房祖名）依法提起公诉。 今年8月18日，房祖名与台湾艺人柯震东在北京因涉嫌吸毒被抓获，警方在房祖名住所内搜到100多克大麻。 房祖名涉嫌容留他人吸毒罪被刑拘，柯震东因吸食毒品被行政拘留14天。 据房祖名交代称，自己吸食大麻的历史已经有8年之久，首次吸毒地点在荷兰。柯震东则有两年吸毒史，第一次吸毒正是在房祖名家中。 9月18日，北京市人民检察院通报，著名影星成龙之子房祖名，因涉嫌容留他人吸毒罪，被东城区人民检察院正式批准逮捕。 房祖名又名"陈祖明"，1982年12月3日出生于美国洛杉矶，祖籍安徽芜湖，父亲是香港武打明星成龙，母亲是台湾电影演员林凤娇。 事发之后，成龙曾就"教子无方"向社会公众表示道歉。 根据《中华人民共和国刑法》第三百五十四条规定：容留他人吸食、注射毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。