纳扎尔巴耶夫：哈乌两国能够做成有利于制止流血冲突的一些事情

哈通社阿斯塔纳12月22日电，据总统府消息，纳扎尔巴耶夫总统今日同乌克兰总统波罗申克在基辅举行会晤，就哈乌两国双边贸易和共同关心的国际及地区问题深入交换意见。

纳扎尔巴耶夫对本次哈乌两国元首会晤给予了高度评价。 纳扎尔巴耶夫向波罗申克成功完成拉达选举和重组政府表示祝贺。"这是您获得的首个胜利。此外，明斯克协议的签署也是您的功劳，对此我表示完全支持，现在的局势由冲突转化为了和解，我们需要在此基础上恢复经贸关系，"纳扎尔巴耶夫说。 纳扎尔巴耶夫强调，哈乌两国需要尽快恢复贸易往来，增加贸易额。 纳扎尔巴耶夫说："乌克兰产农机产品在哈萨克斯坦非常受欢迎，我们还进口乌克兰食品，乌克兰也进口哈萨克斯坦产品，哈乌双边贸易额曾达到40亿美元，但这一数值在去年下滑了三分之二。即使如此，我坚信，通过双方努力，恢复原先的双边贸易额是完全可能的。因此应通过建立两国政府间合作委员会下大工夫开拓新的合作领域。" 纳扎尔巴耶夫表示，全力支持以和平途径解决乌克兰当前面临的所有问题。 纳扎尔巴耶夫说："当前局势对谁都不利，我们愿同乌克兰加强合作，共同寻找解决问题的途径，我坚信，通过各有关方的共同努力，完全可以找出一条停止流血冲突的有效途径。" 波罗申科表示，乌哈两国在食品工业、航空、军事、技术、文化和人道主义领域的合作还存在巨大潜力。两国政府间合作委员会需尽快建立，感谢哈萨克斯坦坚定不移地支持乌克兰独立、主权和领土完整，我们在明斯克举行了简短会谈，所达成的一些协议已初显成效，乌方高度评价两国元首会晤取得的成果。（编译：阜博/审校：林海）