突尼斯大选：现总统马尔祖基拒绝认输

哈通社阿斯塔纳电，据BBC消息，突尼斯选民开始了历史性总统大选第二轮选举投票。 这是突尼斯实现民主转型之后的第一次总统大选。参加第二轮角逐的两位候选人是现任总统马尔祖基以及前总理埃斯卜西。两人代表着突尼斯的两股势力，埃斯卜西代表反对伊斯兰化的势力，而马尔祖基则代表反前政权官员摘取革命胜利果实的势力。

埃斯卜西阵营在21日晚间宣布，埃斯卜西在大选中获胜，但是马尔祖基拒绝承认失利。 埃斯卜西在第一轮投票中的得票率为39.4%，马尔祖基为33.4%。 今年88岁的埃斯卜西与支持者在庆祝胜利，并称，所有的突尼斯人现在都需要"共同努力"，并承诺带来稳定。 报道指出，马尔祖基竞选阵营21日晚间立即对埃斯卜西自称在大选中获胜予以反击，表示此次大选双方得票率十分接近，目前还无法判定选举的胜负。 马尔祖基表示，目前谈结果还为时过早。他说，"现在公布结果是非民主性的。我们如果要尊重法律，就应该继续等待。" 官方的结果据信要到星期一晚间才会宣布，其中一个出口民调显示，埃斯卜西获得了55.5%的支持率，另外还有多个出口民调显示出类似的结果。 这是突尼斯实现民主转型之后的第一次总统大选。 67岁的现任临时总统马祖基的支持者则主要集中在突尼斯南部、经济发展程度相对落后、伊斯兰宗教思想更加保守的内陆地区。 马祖基是长期的人权活动家，他在前独裁者本阿里统治期间曾被流放。 突尼斯共有适龄选民520万。来自世界各地的约8万名选举观察员也在当地监督选举进程。