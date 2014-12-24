纳扎尔巴耶夫总统祝全国少年儿童新年快乐

哈通社阿斯塔纳12月24日电，生活在阿斯塔纳各孤儿院的孤儿，特困和多子家庭儿童今天聚集在首都学生活动中心，代表纳扎尔巴耶夫总统点亮高大的圣诞树，庆祝2015年新年的到来。

参与庆祝活动的每一位小朋友都获得了总统委托赠送的精美小礼物。小朋友们还聚集一堂，汇神观看了纳扎尔巴耶夫总统发来的祝贺视频。 纳扎尔巴耶夫在向孩子们表达祝贺后说，你们都是在各种比赛中取得优异成绩的学生，我为你们取得的成绩和进步感到高兴，对我国少年儿童的未来充满信心。

纳扎尔巴耶夫指出，实现我们的奋斗目标，靠我们这一代，更靠下一代。你们成长得更好，是我最大的心愿。国家始终在关心你们的学习和生活，始终在为你们创造更好的学习成长条件。

纳扎尔巴耶夫说，你们从小要树立劳动光荣的思想，生活靠劳动创造，人生也靠劳动创造。通过劳动播种希望、收获果实，也通过劳动磨炼意志、锻炼自己。从现在起，你们要多从事体育活动，锻炼出健壮身体，长大后为国家做大事。

教育和科学部部长阿斯兰•萨林日波夫、阿斯塔纳市副市长叶尔梅科•阿曼沙耶夫及阿斯塔纳市教育局局长阿丽米拉•苏汗别尔迪娃等领导出席活动，并同小朋友们一同观看了文艺演出。（编译：林海）