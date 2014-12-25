卫星俯瞰下的叙利亚 告诉你战争对城市意味着什么

漫长而又血腥的内战使得叙利亚人民尝尽了苦难难。

不仅如此，叙利亚的历史建筑也在战争中遭到了毁灭性打击。

Mashable网站12月24日报道称，联合国于当地时间23日发布的报告和卫星图片显示，叙利亚被联合国教科文组织评定的世界文化遗址在内战中严重损毁。 联合国培训练研究所23日提供的报告分析了叙利亚18个不同的文化区域，并通过商用卫星图片进行了对比。UNITAR最终得出结论：有24个历史遗址被完全毁坏。另104个遗址受到严重摧残，85个遗址遭到轻微损伤，77处遗址极有可能已遭到破坏。 阿勒颇地区 卫星报告中最为令人震惊的损毁出现在阿勒颇地区。在阿勒颇，阿萨德军和反叛军组织自冲突初期就针锋相对，造成大量建筑损坏。 根据培训研究所的报告，阿勒颇的多处历史遗址被夷为平地。阿勒颇古城是联合国教科文组织评定的世界文化遗址，被称作"最古老，在近7000年中不断被占领的城市之一"。

在2014年10月22日的图片中，卡尔顿城堡酒店变成了一滩碎石，而右下角的大乌玛德清真寺也未能辛免。清真寺标志性的方尖塔建于11世纪，在卫星照片中已难觅踪影。 拉卡地区 叙利亚东部的拉卡地区是IS武装在近两年的据点。拉卡作为8世纪的伊斯兰中心地区而位列教科文组织的世界遗产候补名单中。而拉卡的遭遇也相当惨重。

2011年10月12至2014年10月6日的卫星对比图显示，乌瓦伊斯•阿尔科•兰尼圣殿以及阿玛尔•伊本•亚塞尔显示了该遗址受到的损害。在圣殿外的林木，以及尖塔都已完全毁坏。 帕米拉 联合国教科文组织报告称，帕米拉地区拥有"古代文明中最重要的不朽文化遗址之一"，作为指定世界文化遗址之一。在公元1世纪，帕米拉地区因其作为连接波斯、印度、中国与罗马帝国的枢纽位置而至关重要。该遗址位于大马士革霍姆斯省。

2009年10月10日到2014年10月26日的卫星照片显示了该地区的损失。在该遗迹上，一条道路直接穿过，影响了多个古墓。 杜拉欧罗普斯 杜拉欧罗普斯是坐落在幼发拉底河畔的古城，同样也是联合国预备世界文化遗产之一，建于公元前300年。该遗址拥有各式希腊、罗马遗迹。在叙利亚代尔祖尔和伊拉克边境附近。从2011年9月4日到2014年4月2日的卫星照片，联合国训练研究所对卫星照片的分析称"盗墓行为"在杜拉欧罗普斯城内非常严重。

报告显示："大部分遗迹因为盗墓行为而面目全非。在北部的墙外同样能看到盗墓遗留下的地洞。" 文章摘自： 澎湃新闻