纳扎尔巴耶夫总统今日将出席工业创新发展“一五”计划工作总结会议

哈通社阿斯塔纳12月25日电，纳扎尔巴耶夫总统今日将出席在阿斯塔纳独立宫举行的工业创新发展规划2014年度和第一个五年计划工作总结表彰大会。

据悉，今日的活动将采用远程视频连线的方式同各地进行互动，总结工业创新发展规划在全国各地的落实情况，并启动新的项目。期间还将颁发2014年度哈萨克斯坦优秀企业金质奖。 哈萨克斯坦"加速工业创新发展国家规划"从2010年开始实施，规划分两个阶段，每阶段5年。第一个五年计划（2010-2014年）主要以提高工业生产力为主要目标。在这一阶段，哈萨克斯坦积累了丰富的工业生产经验，共实现了总价值为2.5万亿坚戈的651个工业项目，建立了700多家企业，创造了7万多个工作岗位。第二个五年计划（2015-2019年）将于明年开始实施，这一阶段主要以"创新发展"为主，将继续推动我国工业快速发展。

金质奖（Алтын сапа），全称为"哈萨克斯坦总统金质奖"（Қазақстан Республикасы Президентiнiң «Алтын сапа» сыйлығы），是国家授予优秀企业的最高荣誉，分为优秀制造企业金质奖、优秀消费品生产企业金质奖、优秀服务企业金质奖，每一类别又分中小企业奖和大型企业奖两项。（编译：吴然 审校：林海）