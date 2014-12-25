哈通社阿斯塔纳12月25日电，卡塔尔驻哈萨克斯坦大使阿卜杜拉•艾哈迈德•阿里穆塔瓦日前接受哈通社记者专访，就当前卡哈关系，各领域合作潜力等问题阐述了自己的观点。

记者：尊敬的大使先生，首先请允许我祝贺您国庆节快乐，祝愿卡塔尔更加繁荣富强。 大使：谢谢！也请允许我代表我本人以及卡塔尔人民祝贺哈萨克斯坦人民独立日快乐！ 记者：大使先生，请您介绍一下目前的哈卡两国关系，以及两国今后的发展前景？ 大使：哈萨克斯坦共和国宣布独立之际，两国就迅速建立了外交关系。建交以来，卡哈关系始终健康顺利向前发展。 2005年，卡塔尔前埃米尔哈马德•本•哈利法•阿勒萨尼成功访问了哈萨克斯坦，这是海湾国家首脑对哈萨克斯坦的首次历史性访问。我认为，两国相互尊重和互利合作关系发展是目前两国关系的优先方面。 作为大使，为了国家和人民的利益，我将尽一切努力使两国关系在各领域得到进一步加强。就两国关系而言，哈萨克斯坦和卡塔尔在许多重要的国际和地区问题上都有着广泛的共识。 一年前我担任了驻哈大使一职，在这段时间里，为了两国的合作计划得以落实，我正在积极加强与哈政府各部委负责人以及哈商界代表的联系，为两国携手合作发展而积极努力。 记者：请谈谈您下一步的计划？两国哪些领域的双边合作值得特别重视？ 大使：哈萨克斯坦是卡塔尔在中亚的重要合作伙伴，我们期待两国在政治、经济、文化、人道主义领域的合作进一步发展。 今年年初，卡塔尔埃米尔谢赫塔米姆•本•哈马德•阿勒萨尼对哈萨克斯坦共和国进行了正式访问。这是他就任埃米尔之后的首次访问。访问期间，他与纳扎尔巴耶夫总统就两国关系主要发展方向，以及未来双边合作领域的拓展进行了讨论，这次访问有力地推动了卡哈关系，两国在共同感兴趣的经济、投资、文化等领域签署了一系列协议和合作备忘录。 比如，根据两国间的投资协议，卡塔尔投资基金和贵国的"萨姆鲁克-卡泽纳"基金计划实施对双方各自有利的合作项目。我们对投资哈萨克斯坦的兴趣浓厚，因为这里有良好的投资环境。具体来说，卡塔尔有意投资哈萨克斯坦农业、制造业。合作才刚刚开始，前景非常广阔。 记者：是否存在可能影响两国关系的问题？ 大使：绝对没有这样的问题，相反，两国关系正在不断加强，各领域的发展潜力巨大。例如，就旅游业而言，哈萨克斯坦的自然环境不亚于任何国家，有许多美丽的景点，在发展旅游业方面的优势明显，可以吸引世界各国游客，包括卡塔尔游客。我总是积极邀请我的朋友来哈萨克斯坦旅游，他们对贵国非常满意。 虽然我来这里工作只有一年时间，但我觉得，两国在旅游业方面的合作潜力巨大。这方面我觉得还有许多工作要做。在签证的问题上，许多卡塔尔人向往来哈萨克斯坦参观旅游，但签证办理时间较长。第二个问题是，贵国在这方面的宣传很少，应加大宣传力度，这对旅游业发展的推动作用是显而易见的。我们也希望哈萨克斯坦人赴卡塔尔旅游。我们每年都举办一些国际性的重大体育赛事，我国旅游设施建设较为完善，两国合作潜力巨大。 记者：纳扎尔巴耶夫总统已经发发表了2015年国情咨文，提出了"光明大道"新经济计划，您对该咨文是否有过关注？ 大使：当然，我非常仔细地阅读了这篇国情咨文。这是一篇主要以经济建设为主的文件。哈萨克斯坦在未来几年为促进经济的持续发展将采取一系列行之有效的政策措施。卡塔尔方面愿意参与"光明大道"计划中提出的一些投资项目。近期我准备与贵国的一些政府官员举行会晤，就具体的投资问题进行协商。 记者：您刚才提到您来阿斯塔纳已有一年多了，对阿斯塔纳的寒冷天气还适应吗？ 大使：我是去年11月来到阿斯塔纳的。当时城市的美丽和清洁让我吃惊。12月的阿斯塔纳变得异常寒冷，但是我还是很快适应了这儿的气候，因为我喜欢这里。城市里洋溢着温馨的气氛，这里的人民非常友好。工作和生活在这里对我而言非常幸福。我刚才说过，我很乐意邀请我的朋友来哈萨克斯坦，无论旅游还是投资。我相信这个城市的发展将很快，会变得更加美丽，人民的生活会更加舒适。 记者： 非常感谢您接受采访！ 大使：也感谢你们的采访！借此机会，再一次祝贺纳扎尔巴耶夫总统和哈萨克斯坦人民独立日快乐！祝纳扎尔巴耶夫总统身体健康，国家繁荣富强，人民生活幸福。 记者：谢谢！（编译：流沙）