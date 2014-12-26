沙特两女性因驾车被拘禁并将出庭受审

哈通社阿斯塔纳12月26日电，据BBC报道，活动人士说，两名沙特妇女因为违反禁止女性驾车的禁令被拘禁，她们将在一个恐怖主义法庭受审。25岁的卢加因（Loujain al-Hathloul）和33岁的梅莎（Maysa AL-Amoudi）已经被关押了一个月。

活动人士说，这两名妇女的官司的起因不是因为实际的驾驶行为引起，而是她们在社交媒体上的言论。 沙特阿拉伯是世界上禁止妇女开车的唯一一个国家。 在那里女人开车属于违法行为，只有男性才能取得驾照。女性在公共场合开车会被处以罚款并且被警察逮捕。 沙特妇女发起了一系列游说活动，包括在社交媒体上的游说，她们要求放宽有关限制。 卢加因女士12月1日被捕，当时她试图从邻国阿联酋驾车进入沙特。在阿联酋工作的沙特记者梅莎女士到达边界对卢加因表示支持的时候也被逮捕。 这两名女性在推特社交网上有大量追随者。卢加因女士在推特上说她在等待进入沙特时在边界等了一天。 周四在沙特东部艾赫萨(al-Ahsa)地区的法庭判决说，女性应该在利雅得的一个专门法庭受审，那里是为审理恐怖主义案件而设立的法庭。 活动人士说，这两名女性被告的律师计划发起申诉，反对将她们送往那里受审。