网络持续瘫痪 朝鲜指美国“下黑手”

哈通社阿斯塔纳12月28日电，据新京报28日报道，朝鲜互联网不稳定状态27日进入第5天。朝鲜国防委员会指认美国是网络瘫痪"幕后黑手"，称美方做法"可笑"。

国防委员会在一份声明中说："一个偌大的美国却像个流着鼻涕玩捉迷藏的小孩一样，恬不知耻地玩起骚扰朝鲜主要媒体网站的小动作。" 朝鲜官方域名曾瘫痪9小时 23日起，朝鲜互联网出现不稳定状态，使用朝鲜官方域名(.kp)的网站全面陷入瘫痪，9小时后逐渐恢复正常。 26日凌晨1时起，朝鲜中央通讯社网站持续7小时无法访问，其间网站主页偶尔能打开但速度较慢。27日上午，朝中社网站恢复正常。 韩国联合通讯社报道，26日傍晚起，朝鲜对韩宣传网站"民族团结网"等另外3家网站陷入瘫痪，27日上午依然无法访问。外宣网站"柳京"、"今日朝鲜"几天以来状态不稳，一度无法访问。旅日朝鲜人总联合会（朝总联）机关报《朝鲜新报》的网页偶尔可以打开。 一些美国技术公司先前分析，朝鲜互联网的不稳定状态可能由技术故障引起，也可能是遭到网络攻击。朝鲜方面则认为，美国一手制造了持续数日的网络瘫痪。 朝提议双方非公开联合调查 朝鲜国防委员会政策局发言人27日经由朝中社发表评论说，美国瘫痪朝鲜网络的做法"实在可笑"。同时，他再次否认美国对朝鲜攻击索尼影像娱乐公司的指责。 索尼影像内部网络遭"黑"后，一个自称"和平守护者"的团体"认领"网络攻击。美国联邦调查局和索尼影像指认朝鲜是"真凶"，朝方坚决否认，称网络攻击可能由朝鲜的同情者和支持者实施，是"正义行为"。 在这份言辞激烈的声明中，朝鲜国防委员会说，索尼影像本已决定放弃在美国院线放映涉朝争议电影《采访》，奥巴马却一手主导，鼓励各大影院放映这部电影。 他重申，索尼影像被"黑"，美国政府把矛头指向朝鲜却拿不出任何清晰证据。如果美国真是出于"保护敏感信息源"而不能公开证据，不妨同朝鲜展开非公开的联合调查。朝鲜外务省发言人20日发出相同提议。 ■ 相关新闻 索尼再度被"黑" 索尼PlayStation Network(PSN)和微软Xbox Live在线游戏网站25日遭"黑客"攻击，许多用户的游戏机无法正常连接网络。这一状况持续至26日。 索尼26日在微博客网站"推特"上的留言显示："我们知道一些用户无法正常登录PSN，工程师们正在调查。" 索尼影像被"黑"据信与其拍摄的以刺杀金正恩为主题的影片《采访》有关。24日，索尼影像通过自身网站以及微软、谷歌的互联网视频平台放映这部备受争议的影片，包括PlayStation和Xbox平台。 法新社报道，尽管无法证实索尼和微软25日被黑与《采访》有直接关系，但一些游戏用户均相信存在关联。 微软25日也在"推特"上留言说："你是否难以登录Xbox Live？我们正努力立即解决问题。我们感谢你的耐心。"26日早些时候，Xbox服务状态页面更新为"受限制"。法新社报道，这意指技术团队对于修复问题取得进展。 一个自称"蜥蜴小队"的"黑客"团队承认制造这一攻击。这一团体没有说明攻击索尼和微软的原因，但称如果有足够多的人转发他们的信息，他们将使两个网站恢复正常。 法新社报道，这一"黑客"名称与过去攻击过索尼的一个"黑客"团体相同。只是，"推特"账户的真实性无法进行确认。而且，这一账户仅在24日激活过，因而也没有作出回应。 美联社报道，本月早些时候，索尼PSN网站也曾出现无法登陆的情况。这之前，索尼影像公司的网络11月底遭"黑客"入侵，大量资料和数据外泄，一个自称"和平守护者"的团体声称是他们所为。