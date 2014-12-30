失联亚航客机第三日搜寻行动开启 范围将扩大

哈通社阿斯塔纳12月30日电，据中新网援引美国媒体报道，针对亚航失联客机QZ8501的第三日搜寻行动已经开始，当天，各国搜索范围将扩大，截至目前，还未发现失联客机的任何迹象。

报道称，此次搜救的人员与区域也在进一步扩大，目前已有4块区域加入到相关搜索任务中。来自澳大利亚、新加坡、马来西亚、韩国、日本和新西兰的约1100名救援人员也加入到印尼的搜救队中。 美国军方一位官员还表示，美国军舰桑普森号已驶向爪哇海，以帮助印尼方面对失联客机进行搜索。 据悉，搜救队伍已对水面进行了大范围的搜索，但没有发现任何有关于失联客机的迹象。印尼官方表示，搜救队接下来的搜索范围可能会深入到水面以下部分。

报道称，印尼搜索与救援部门负责人班邦表示，此前，印尼方面猜测飞机可能已沉入海底。他指出，这一推断是基于飞机的飞行轨迹和失联前的最后坐标而得出的。 报道指出，印尼已向英国、法国和美国请求支援声纳设备以便开始水下搜索任务。 此外，28日和29日连续两天的大风大浪天气也阻碍了搜救任务的进行。 亚航QZ8501航班于北京时间28日早上7时17分与地面塔台失去联系。这架载有162人的空客A320-200型客机在未发出紧急求救信号的情况下突然从雷达上消失，而印尼当局迄今尚无法解释原因。 印尼搜救机构负责人29日表示，30日的搜救行动将扩展到陆地上，其中包括西加里曼丹省的西部。这位负责人说，30日的搜救行动将在已经进行的7个区域，再加上另外4个进行，其中2个区域在西加里曼丹省，另外2个在勿里洞岛以南的海域。