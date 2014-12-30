印尼发现大量疑似失联亚航客机相关物

哈通社阿斯塔纳12月30日电，据中新网援引法新社30日报道，印度尼西亚方面称，在寻找失联航班QZ8501的行动中，看到了类似于紧急滑梯以及飞机门的物体，发现位置距离飞机最后被雷达捕获的位置约10公里。

报道称，这些物体是在进行空中搜寻时发现的。印尼空军官员Agus Dwi Putranto称，他们发现了大约10个大型物体，以及许多小的白色物体，但小的物体目前无法拍摄到。 Putranto表示，发现这些残骸的位置距离飞机最后被雷达捕获的位置大约10公里。报道称，这名官员展示了10张照片，照片中的物体类似飞机舱门、紧急滑道以及一个方形的箱子。 亚航QZ8501航班于北京时间28日早上7时17分与地面塔台失去联系。这架载有162人的空客A320-200型客机在未发出紧急求救信号的情况下突然从雷达上消失，而印尼当局迄今尚无法解释原因。

29日，印尼、马来西亚、新加坡、澳大利亚四国出动约30艘船只、15架飞机分别展开海面和空中搜寻。搜寻集中在勿里洞岛东部和北部海域，分为7个区域进行。30日，搜索行动再度扩展，多国表示愿意提供力量帮助搜寻。