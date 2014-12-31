新疆自治区主席白克力将接任国家能源局长

哈通社阿斯塔纳12月31日电，据BBC援引中国媒体31日报道，中国新疆自治区主席努尔•白克力改任国家能源局长，接替今年已经65岁的吴新雄。

此前，官方媒体在周二（12月30日）已经报道，担任了七年新疆自治区政府主席的努尔•白克力不再担任新疆自治区党委副书记，并由现任全国人大民族委员会副主任委员雪克来提•扎克尔接任。至于白克力则另有任用。 虽然有关报道没有明确透露白克力下一步的去向，但普遍预测他将入京任职，而最新的媒体报道则证实了这一点。 "反腐重灾区" 国家能源局是中央部门中受到"反腐风暴"打击最严重的"重灾区"之一。 首先，国家能源局原局长刘铁男因为贪腐罪落马，吴新雄在2013年3月"临危受命"接替刘铁男的职务。 随后不久，国家能源局再有多名司局级官员落马，其中包括原副局长许永盛、新能源和可再生能源司原司长王骏、核电司原司长郝卫平、电力司原副司长梁波、煤炭司原副司长魏鹏远以及发展规划司司长俞燕山等人。 因此，有分析认为，白克力接任国家能源局长，其中一个挑战就是如何处理官员腐败问题，并且重建国家能源局的"声威"。 年轻官员精英 白克力今年只有53岁，在1983年毕业于新疆大学后一直在新疆当地工作，最初在新疆大学担任团委工作，后升任校党委宣传部长。 1993年，白克力转任喀什地区行署专员助理。1998年，37岁的白克力更晋升为新疆首府乌鲁木齐市的市长，成为当时中国最年轻的省级行政区首府市长之一。2年后，他再获提拔为新疆自治区党委常委，并在47岁就成为新疆自治区政府主席，被视为少数民族官员中的政治精英。 此外，《大公报》也分析说，新疆也是中国的能源大省，因此白克力调任国家能源局局长亦将有助于能源工作的开展与推进。白克力上任后也将面临推进能源改革的重任。 今年6月13日，习近平在中央财经领导小组第六次会议上曾强调在消费、供给、技术、体制四个方面推进能源革命，要求抓紧制定电力体制改革和石油天然气体制改革总体方案，并指出改革要"还原能源商品属性，构建有效竞争的市场结构和市场体系，形成主要由市场决定能源价格的机制，转变政府对能源的监管方式"。