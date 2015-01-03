亚航失事客机搜寻范围缩小 搜索队称已距机身不远

哈通社阿斯塔纳1月3日电，据中新网援引新加坡《联合早报》3日报道，随着越来越多罹难者遗体及客机碎片被寻获，搜寻印尼亚航QZ8501失事客机的范围已经大大缩小，搜寻队相信他们已距离机身不远。

已找到30多具遗体 报道称，到当地时间2日晚截稿为止，搜寻队从海中捞起的罹难者遗体已超过30具。 印尼搜救中心行动主任苏普利亚迪指出，至今发现的遗体和飞机碎片都是在一个较小的范围内寻获的，这显示机身就在附近。

他说："我们找到相信是客机机翼或内舱碎片的物件。随着获得的证据和数据越来越多，我们很可能已越来越靠近亚航客机的机身了。" 印尼国家搜救中心负责人班邦指出，搜寻队2日集中在一片45乘35海里、面积大约1575平方海里的范围内搜寻。这个面积只等于1日搜寻范围的十分之一，当局相信客机主要残骸就落在这个范围内。 天气阻碍搜寻 班邦表示，2日共有29艘船、17架飞机参与搜寻行动。潜水队已在场候命，随时可下水确认机身位置。"搜寻队目前最重要的两大任务是确定机身位置，以及找到黑箱。" 他指出，尽管天气仍恶劣，海面浪高约3至4米，但搜寻工作仍井然有序地进行，只是大浪阻碍了声纳仪器搜寻黑匣子。 法国及新加坡专家昨天带着声纳仪器加入寻找黑箱的队伍，俄罗斯也派遣人员及飞机到印尼支援。 印尼国家交通安全委员会负责人塔唐指出，共有40名潜水员，包括20名俄罗斯深海专家2日抵达印尼参与搜寻。俄方还派出两架飞机及一架水陆两栖飞机加入搜寻队。 马来西亚海军首长阿都阿兹也在"推特"上说，2日的搜寻区域向东移30海里，有关区域被设为"最有可能"找到失联客机的区域，已有3艘马国船舰前往该处搜寻，并将使用水下探测系统探测黑箱信号。 未确认找到机身 印尼亚航QZ8501航班于当地时间28日清晨失联后，过去6天在爪哇海上的搜寻行动一直受到恶劣天气的影响，无法全面开展。 2日早上，海上天气状况较好，寻获的遗体也大增。其中，参与搜寻的美国军舰桑普森号(USS Sampson)发现了6具遗体，两架韩国猎户座侦察飞机也各别发现3具；印尼媒体报道，其中3名罹难者被发现时还系着安全带坐在同一排座位上。 针对之前有消息指已探测到疑是亚航客机机身的金属物，苏普利亚迪说，当局还无法确定有关物体究竟是什么，因为爪哇海底有不少沉没的船只残骸，当中包括二战时期当地海军和日军开战时被击沉的船舰。 家属焦急等待 QZ8501班机上月28日清晨载着162人从泗水飞往新加坡，但起飞不到一小时就与地面控制失去联系。虽然如今已经有超过30个罹难者的遗体找到了，可是，大多数的机上人员还不知所终。苦等多日而仍不知亲人下落的家属焦躁难安，开始出现不满情绪，抱怨当局迟迟没有最新消息。 一名乘客的父亲邦邦指出，这么多天以来，他除了在泗水机场家属等候区看电视新闻、吃饭喝水，当局没有提供任何实质的信息。"我觉得我像个傻瓜，只能吃、等。" 至今，这个由印尼主导、多国参与的搜寻行动已有超过90艘船只和飞机参与，搜寻力度不断加大。过去数天里，除了寻获遗体，还找到了客机的许多残片，包括客机的紧急逃生门及充气逃生滑道。 印尼官员已表明，由于恶劣天气要到下周才会有所好转，可能需要一个星期的时间才能寻获黑箱。不过，由于这起亚航空难的搜寻范围相对小、海水较不深，因此搜寻难度较低，搜寻队有信心可以在短时间内找到所有遗体，以及可以解释飞机失事原因的黑箱。