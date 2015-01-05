报告称天气系亚航空难的触发因素

哈通社阿斯塔纳1月5日电，据新京报报道，印度尼西亚气象部门判断，天气可能是造成亚洲航空公司QZ8501航班发生坠海空难的"触发因素"。这架空客A320-200型客机2014年12月28日从印尼泗水飞往新加坡途中失事，途经一段有恶劣天气的空域。

天气或是触发空难的因素 虽然有关失事原因的调查有待打捞飞机黑匣子，但印尼气象、气候和地球物理局4日在其官网上发布了一份初步报告，提出天气或是触发空难的因素。 报告说，飞机可能穿入一片雷雨云，"基于飞机失去联系位置的（气象）数据，天气是空难背后的触发因素"。 在此情况下，"最有可能触发的天气现象是结冰。飞机表面结冰可能引发冷却过程，进而对飞机发动机造成破坏"。 不过，报告谨慎提示，"这只是基于现有气象数据分析而作出的一种可能性判断。" 风浪渐小潜水员将入水搜寻 连日来，海上搜寻虽不断有新发现，但大浪仍然阻止专业搜寻人员下海作业。4日，随着海上风浪渐小，潜水员已经就位，准备下海接近三天来发现的5块"大残骸"。 截至4日中午，搜寻人员已经发现并打捞出31具遗体。搜寻队希望通过水下作业，迅速定位飞机主体残骸、黑匣子以及其他遗体。 "风浪渐渐平静，今天只有一两米高，"搜寻和救援官员S.B.苏普里亚迪4日说，"我们将把重心转移到水下搜寻，希望能打捞出更多遗体。我们希望加速寻找那些可能被困在机身内的遗体。" 按法新社说法，印尼4日派出95名潜水员，分布在多条搜救船只上待命。这些潜水员将携带声呐设备下水作业。另外，空中搜寻也不会停止，会继续在海上和海岸线附近巡查。 ■ 延展 失事客机当天飞行未获印尼批准 失事航班起飞时间仅获新加坡单方面批准，违反航空条例 据路透社4日报道，印尼政府官员表示，该国交通部将对亚航印尼分公司的所有飞行计划进行调查，不会把重点放在飞行许可上，而只是会调查飞行计划，但"亚航在印尼的执照可能会被吊销"。 近日，印尼交通部指出，亚航只获准在每周一、二、四和六提供该航线服务，但失事客机在星期天飞行，触犯了航空条例。 有报道称，此类客机在航班时间没获得民航局批准的情况下起飞，实属罕见。受访民航业人士指出，若航班未经许可起飞，是违反航空条例的严重行为。 据中新网消息，新加坡民航局说，亚航在新加坡获得批准，可以每天从新加坡起飞前往泗水。 通常情况下，每天有航班往返于两地之间的航线需要获得两地民航部门批准才可运营。 现阶段，不清楚这家总部设在马来西亚的航空运营商是如何在没有获得起飞地批准的情况下运营这趟航班。印尼方面表示正在调查。 就未获准飞行一事，亚航表示在调查结束前不便置评，但承诺将配合印尼政府的全面调查。