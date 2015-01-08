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    14:43, 08 一月 2015 | GMT +6

    纳扎尔巴耶夫将与默克尔在柏林就乌克兰局势举行会晤

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    哈通社阿斯塔纳1月8日电，据总统府消息，根据2014年12月27日纳扎尔巴耶夫总统与德国总理默克尔电话商定结果，两国领导人将于1月9日在柏林就哈德关系及乌克兰局势举行非正式会晤。

    此外，应德方要求，纳扎尔巴耶夫总统还将会见德国外长施泰因迈尔。

    标签:
    哈萨克斯坦 外交 总统 乌克兰 黄金储备
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