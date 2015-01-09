中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    16:01, 09 一月 2015 | GMT +6

    政府将投入百亿坚戈 培育工业创新发展所需人才

    None
    None
    哈通社阿斯塔纳1月9日电，加速工业创新发展国家规划作为我国工业发展的主要纲领，对国家社会经济发展具有重要意义。规划的第一个五年计划已顺利完成，第二个五年计划于今年开始。在落实规划的同时，职业技术人才的紧缺日益凸显。

    9日，主题为"哈萨克斯坦创新科技发展进程"的新闻发布会在国家新闻发布中心举行。教育和科学部副部长塔吉尔•巴勒克巴耶夫在会上表示，根据纳扎尔巴耶夫总统国情咨文中的重要指示，为全面落实工业创新发展规划，3年内，政府将对我国10所高校投入100亿坚戈，用于完善这些高校教学设施和提升高校职业技术人才培育能力。

    巴勒克巴耶夫说，为确定这10所高校，教科部从全国范围内初步删选出了12所高校，并对他们下达了制定具体教学方案的任务。未来一个星期内，教科部将审理这些教学方案，并从中确定10所高校，提交政府审议。

    据悉，这12所高等院校分别是纳扎尔巴耶夫大学、阿尔法拉比哈萨克国立大学、哈萨克国立农业大学、哈萨克国立理工大学、欧亚国立大学、哈萨克农业技术大学、库斯塔奈国家大学、巴甫洛达尔国家大学、东哈州理工大学、南哈州理工大学、卡拉干达国家理工大学、阿特劳石油天然气学院。（编译：吴然 审校：林海）

    标签:
    哈萨克斯坦 教育 工业创新发展 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!