巴黎东部一家超市又发生枪击事件

哈通社阿斯塔纳1月9日电，据BBC援引法新社报道，一名枪手周五（9日）在巴黎东部文森港（Porte de Vincennes）一家犹太人超市开枪打伤两人并劫持五名人质。

法国电视频道France24英文网站报道说，共有4名人质被劫持。还有媒体称，共有5名人质。不过，警方至今还没有证实这一说法。 之前还有报道说，人质当中可能有妇女和儿童。 法新社报道说，枪手进入超市时手持两挺机关枪进入超市。 大批全副武装的警员正在包围了该超市，并封锁了附近地区，而警方的直升机也在有关地区上空盘旋。地方教育部门也告知在超市附近学校里学生们都留在室内。 法国内政部长也在前往出事地点的途中。 消息说，该名枪手怀疑是周四凌晨在巴黎南部枪杀一名女警的嫌疑人。 警方相信，此名枪手与周三《查理周刊》枪杀案的枪手有关。在枪杀案中，共有12人死亡。 巴黎北部行动 与此同时，大批法国警员和反恐部队成员仍在巴黎东北部的达马尔坦昂戈埃勒（Dammartin-en-Goele）镇包围了一座建筑物，追捕据信躲藏在里面的《查理周刊》枪击案的两名嫌疑人。 据报在过程中有数人受伤，但警方否认了有人死亡的消息。 BBC中文网驻巴黎特约记者翁素云报道，法国当地媒体报道，法国警方已经与枪击案两名嫌犯进行谈判，并已经通了一次电话。 正在现场的法国内政部发言人向法国TF1电视台说，他们正部署与两名疑犯谈判，但不能进一步给予细节。