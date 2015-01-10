伊朗宣布开始量产国产战斗机 未来版本更先进

哈通社阿斯塔纳1月10日电，据环球网援引伊朗官方通讯社法尔斯通讯社2015年1月7日报道称，伊朗空军发言人侯赛因•奇特福鲁什当日宣布，伊朗开始大量生产国产"雷电"喷气战斗机。

奇特福鲁什在接受采访时说："这种喷气式战斗机现正在大规模生产。"他表示，伊朗现在拥有数个"雷电"战斗机中队，而且，这款战斗机的未来版本将会更为先进。 早在2010年9月，在伊朗"国防周"阅兵式上的一次航空表演期间，伊朗首次展示了"雷电"战斗机中队。到了2011年9月，在伊朗西北部举行的一次大型进攻性空中演习期间，伊朗空军国产"雷电"战斗机中队开始执行任务也首次为外界所知。 伊朗空军司令哈桑•沙阿•萨菲2014年2月宣布，伊朗空军将把所有力量和精力都放在制造战斗机上，因为他们相信未来战争战场在空中，取胜也是在空中。萨菲在向外国驻伊使馆武官讲话时说："显而易见，未来战争将在天空中展开，伴随着大规模空袭和导弹袭击。因此，空军采取了一种新策略，以集中内部力量研制战斗机。"伊朗空军的努力使得该国造出"雷电"战斗机。 实际上，近年来，伊朗在国防领域取得巨大成就，在一些必要的军事装备及国防系统方面实现自给自足。不但如此伊朗空军还有早前从美国购买的F14战斗机。