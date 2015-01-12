蒙古秘密送朝鲜上百牛犊 被指或是想利用朝出海口

哈通社阿斯塔纳1月12日电，据环球网报道，就在美国对朝鲜追加制裁的时候，朝鲜却早已做好了两手准备，除了以硬对硬，威胁美国以外，还偷偷从蒙古国运进大量活牛，以解决长期以来的食品短缺问题。

据蒙古国媒体8日披露，去年12月底，朝鲜一架大型运输机降落在蒙古国边境省份东方省的乔巴山机场，从蒙古国秘密运走近200头活牛。此消息一出，引起一片哗然。当媒体询问该省主要领导是否真有此事时，得到的回答却是拒绝提供相关信息，并称这是"上头"交代过的"秘密工作"。不过，蒙古国外交部长普日布苏伦9日向媒体证实了此事。他表示，确有此事，但并不是200头，而是104头1-2岁的牛犊。蒙古国外长强调，目前，有对食品短缺的国家提供援助的全球计划，而蒙古国恰恰是2014年至2015年世界食品组织的主席国，蒙古国在任期内理应为解决世界及地区食品短缺问题作出自己的努力。2013年10月，蒙古国总统额勒贝格道尔吉访问朝鲜期间，除帮助解决食品问题外，还要帮助解决其食品未来问题。按照蒙朝双方的约定，蒙方将向朝鲜提供1万头活畜，除了牛以外，还有绵羊和山羊等。普日布苏伦外长表示，虽然运输费用目前无法估算，但是一头牛犊的价格大约在7万-8万图格里克(约合人民币220元)。由于预算不足，今年再次向朝鲜提供活畜的概率较小。 在美国加大对朝鲜制裁的时候，将美国作为其"第三邻国"的蒙古国为何敢这么做？普日布苏伦外长表示，蒙古国在过去曾向朝鲜提供过援助，这也是在承担着国际义务，为国际社会做表率。有关人士分析认为，除了道义上的援助，蒙古国是世界上第二个承认朝鲜政权的国家，两国一直保持着较好的关系。蒙古国还是与美、俄、中、韩、朝、日等国同时保持友好交往的国家，蒙古国希望在东北亚地区内发挥自身独特的作用。加强与朝鲜的联系，利用朝鲜的出海口，可以打通外面通道，将重要资源运往第三国，保障自身经济安全和国家安全。