《查理周刊》枪击案后首发掀起抢购潮

哈通社阿斯塔纳1月14日电，据BBC报道，周三（14日），最新一期的法国讽刺杂志《查理周刊》在全世界销售。而在巴黎，不少人一早就到报亭或报摊购买杂志。

上周三，《查理周刊》位于巴黎的办公室遭到枪手袭击，造成12人死亡。



而14日出版的《查理周刊》也是该杂志在枪击案后的首次出版，因此许多人一早就争相购买。



BBC中文网驻巴黎特约记者翁素云说，当地一位报摊老板对她表示，周三清晨6点就开始有人抢购最新出版的《查理周刊》，而在15分钟内他就已经卖完了其报摊上分配到的50份《查理周刊》。



这位老板还透露说，平时他一周内也只卖出数份《查理周刊》。



而在记者采访期间，仍然不断有人前来报摊购买杂志但都失望而去。



《费加罗报》 网页14日早上报道，巴黎大批市民一清早6时或天还未亮时涌去购买《查里周刊》，全城所有存货10分钟内出售完毕。



在市中心旧歌剧院区，有人苦候 1 小时，有人在报纸档还没有营业前已在排队。



报道说，在该区奥比快线火车站内的报纸档，售完《查里周刊》 后便张贴告示： 《查里周刊》已售完。。。。。或者明天 。



附近的圣拉萨火车站内的所有报摊也在开门数分钟后卖完。



翁素云说，已经有人在Ebay上拍卖最新一期 《查里周刊》，要价200欧元。



《查理周刊》方面已表示，本期杂志的印发量将从平时的6万份增加至500万份，而且如果有需求，还会增加印刷量。



杂志社方面还表示，本期杂志销售收入将交给枪击案遇难者的家属。



杂志封面



最新一期《查理周刊》头版显示的漫画是哭泣的伊斯兰教先知穆罕默德手举"我是查理"的标语牌，标题是"一切都会得到原谅"。该杂志编辑部人员说这是个温和而且搞笑的形象，并且显示他们不会被吓倒。



BBC记者说，新版的报纸仍然秉承了《查理周刊》的一贯传统，显示了讽刺，有时候会产生冒犯的风格。



最新一期《查理周刊》将以六种语言的版本发行，其中包括阿拉伯语。



已经有激进伊斯兰主义网站对《查理周刊》再次发出威胁，穆斯林世界也有谴责的声音。