国务秘书：系列庆典活动是总统历史功勋的重要体现

哈通社阿斯塔纳1月16日电，国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃日前接受《主权哈萨克斯坦报》记者专访，就哈萨克汗国建立550周年、卫国战争胜利70周年、现行宪法颁布20周年、全国民族和睦大会成立20周年等相关问题回答了记者提问。现将该访谈摘编如下。

记者：回顾过去的一年，我国在经济建设和社会事业发展中取得了瞩目的成就，使每一位公民深感自豪，对国家的未来充满了信心。作为国家领导人之一，您如何看待刚刚过去的2014年？

阿布德哈勒科娃：在辞旧迎新的时刻，我们都会回顾国家在过去一年里取得的成绩。肯定地说，过去的一年硕果累累，值得铭记的事件很多，这是全国人民智慧和汗水的结晶，是总统英明领导的结果。我认为，2014年最重要的事件就是，纳扎尔巴耶夫总统发表的国情咨文。咨文振奋人心、激发斗志，为我们勾画出了指导哈萨克斯坦未来发展的光辉蓝图，同时也深受国内外专家学者的好评。

在国情咨文中，纳扎尔巴耶夫总统指出，"我们面临着浩大而艰巨的任务，要经受住这次全球性危机的考验，我们必须要团结一致，加强全体国民之间的相互信任和相互宽容，这是关乎我国未来的关键之处。各民族之间的团结和谐就如赋予我们生命的空气，虽然我们平时不在意，但须臾不能离开。民族间的团结和谐的局面需要我们自己来维护，任何时候不会有外人为我们建立..."，"那么，什么是稳定与和谐？是家庭的幸福、社会的安定、人民安居乐业，是父母亲的欢笑、健康和孩子们幸福的笑容，是一份稳定的工作，是对未来充满信心。和平与稳定，需要健康稳定的就业环境来巩固。我总是说，年青人是国家未来的支柱，国家为年青人开启了所有的门路，创造了所有的条件！ ‘光明大道'新经济计划就是青年人开创未来的广阔舞台！"

我认为，纳扎尔巴耶夫总统的这段话语，就是整个咨文的核心所在。完成总统提出的每一项任务是哈萨克斯坦全体公民义不容辞的责任。

记者：今年国家计划举办哈萨克汗国建立550周年、卫国战争胜利70周年、现行宪法颁布20周年及民族和睦大会成立20周年等一系列庆祝活动。作为国务秘书，您经常协调处理国家社会经济文化活动中的一些大事，2015年国家许多重点工作是否以上述庆祝活动为核心而制定？

阿布德哈勒科娃：正如你所言，今年与重大历史事件相关的活动一个接一个，我们将以上述庆祝活动为契机，向全世界展示包容、和谐、稳定的哈萨克斯坦形象，并作为进一步加强哈萨克斯坦独立自主的一种重要举措。因此，我们要举全国之力落实好总统关于做好各项庆祝活动的指示。

记者：众所周知，您向来重视开发人才资源，担任国务秘书一职以后，是否加强了对这一领域的关注？

阿布德哈勒科娃：2014年年底，根据总统指示，国务秘书的工作分工中增加了社会、人文、人口政策、体育等工作，因此，我理所当然要关注人才资源开发。总统每年的国情咨文都与民生息息相关，非常关注教育、卫生、就业等与民生紧密相关的领域。今年的国情咨文更是大力关注民生，这一点从贵报刊登的各类文章里得以体现。

2014年11月，贵报发表了我"人才资源管理是通向未来成功的钥匙"的文章，在该文中就我国人口统计、卫生、教育、就业保障等领域需改进的方面提出了个人见解。 记者：可否认为只有健康向上的社会才能较好地完成人文社会领域的各项任务？

阿布德哈勒科娃：是的，民间常说："健康是第一财富"。2015年《健康哈萨克斯坦计划》将告一段落，我们将总结经验，形成范例，在全国范围内建立起较为完善的实施体系。纳扎尔巴耶夫总统就2017年建立强制医疗保险基金下达了一系列的重要指示，这就要求我们集中精力做好引入强制性医疗保险的问题。

记者："哈萨克斯坦之路"证明，只有在社会稳定和民族和睦的国家才能够真正实现经济和社会的持续发展。因此，是否可以据此说，纳扎尔巴耶夫总统提出的"永恒的国家"理念，将会成为团结全国各族人民和各族各界青年爱国主义思想教育的主要宣传武器？

阿布德哈勒科娃：最近通过的关于举办庆祝哈萨克斯坦民族和睦大会成立20周年系列活动的决议明确指出，"永恒的国家"理念是源于哈萨克斯坦历史渊源而提出的思想观念，我认为这一定位非常正确，也非常科学。众所周知，我们的先辈在争取民族独立、维护国家主权的斗争中付出了巨大的牺牲。我们要教育子孙后代珍惜先辈的鲜血换来的民族独立和国家主权。 记者：请您谈谈今年的主要工作计划？ 阿布德哈勒科娃：国情咨文已明确了2015年的工作任务，纳扎尔巴耶夫总统在新年贺词中指出，道路光明、任务明确、目标高远。今年的一系列庆祝活动意义重大，我们不能为了庆祝而庆祝，而是要通过庆祝活动教育年轻一代为国家经济建设和增强全民族的凝聚力服务。要让国民深刻理解系列庆典活动是总统历史功勋的重要体现。 记者：谢谢！