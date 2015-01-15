最新一期《查理周刊》再掀争议激发对抗

哈通社阿斯塔纳1月16日电，据BBC报道，发生枪击事件后首次出版的法国讽刺杂志《查理周刊》在销售一空的同时也再次引发争议。

周三（1月14日）出版的《查理周刊》在封面刊登伊斯兰先知穆罕默德的漫画，激起了穆斯林世界一部分人的愤怒。 在周刊的封面上，漫画形象的穆罕默德眼角含泪，手拿着"我是查理"的字牌，上方写着"一切都得到宽恕"的标题。 从巴基斯坦到土耳其，从菲律宾到毛里塔尼亚，愤怒的穆斯林举行示威游行集会，抗议《查理周刊》的新漫画。 抗议的穆斯林认为，《查理周刊》的穆罕默德漫画冒犯了他们，对他们不敬。 土耳其一家法庭下令封闭一个刊登《查理周刊》封面的网站，塞内加尔禁止散播周三出版的《查理周刊》，和转载该周刊封面的法国《解放日报》。 土耳其总理达武特奥卢周四表示，《查理周刊》的封面是"公然挑衅行为"，他说，"新闻自由不代表侮辱别人的自由。" 巴基斯坦国民议会一致通过决议案，谴责《查理周刊》刊登穆罕默德漫画。 巴基斯坦国民议会决议案要求欧盟和联合国介入争端，防止印刷发表侮辱性内容。 议员们还表示将到街头游行表达抗议。 网友意见 一些网友也到BBC发表不同意见，有人表示"愿阿拉诅咒他们"，也有人表示赞同，说《查理周刊》"干得好"。 在BBC土耳其语推特网页上，一名使用者说"杂志社要为所有死亡者负责，他们试图挑衅，他们才是真的恐怖分子，应该受审。" BBC阿拉伯语推特网页上，一名使用者说"发表新的穆罕默德漫画，他们制造了更加紧张的气氛，这么做是不对的，我们需要的是和平不是紧张。" BBC波斯语推特的一名网友说，"侮辱宗教和恐怖主义一样是不可接受的。" 但同样也是BBC波斯语的脸书网友却说，"干得好，我们不应该向极端分子退让。" 阿富汗塔利班周四也谴责《查理周刊》 再次发表穆罕默德的漫画，并赞扬攻击的枪手"将做出猥琐行为的犯罪者绳之于法"。 在也门的基地组织分支发表录像，表示《查理周刊》枪击案是他们计划并资助的，还说这是"为先知复仇"。 但是这段录像没有提供任何证据支援他们的说法，据了解，被法国警方击毙的枪手两兄弟曾经在也门的基地组织分支培训过。 此前，在《查理周刊》最新一期发行之后，法国总统奥朗德周三表示，该周刊和其价值将会长存于世，不会被消灭。 周四，奥朗德在巴黎与阿拉伯世界协会（Arab World Institute）发表讲话时保证，法国会保护所有宗教。 奥朗德说，穆斯林是狂热主义、基本教义派和不宽容的主要受害者，伊斯兰教和民主世界可以和平共处。 阿拉伯世界协会是一个促进法国和阿拉伯世界紧密关系的文化机构，在《查理周刊》枪击案发生后，该协会在其建筑墙上投射"我是查理"的标语。